Ankaragücü'nden kritik üç puan.... MKE Ankaragücü 3 - Giresunspor 1

Spor Toto Süper Lig 30.hafta maçında MKE Ankaragücü evinde 1-0 yenik düştüğü karşılaşmada Giresunspor’u 3-1 yendi.Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Halil Umut Meler, Kerem Ersoy ve mehmet Emin Tuğral hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 44.dakikasında Giresunspor, Lamine Diack’ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.45+3.dakikada Giresunspor’da Ferhat Kaplan sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Giresunspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkini Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında MKE Ankaragücü’nde Ghayas Zahid ve Lamine Diack oyundan çıktılar.Yerine Anastasios Chatzigiovannis ve Andrej Djokanovic oyuna girdiler.54.dakikada MKE Ankaragücü Ali Sowe ile skoru 1-1 yaptı.56.dakikada Giresunspor’da Ramon Aras sarı kart gördü.65.dakikada MKE Ankaragücü’nde Emre Kılınç oyundan çıktı.Yerine Pedro Moreira oyuna girdi.

70.dakikada Giresunspor’da Faruk Can Genç ve Brandley Kuwas oyundan çıktılar.Yerine Alper Uludağ ve Doğan Can Davos oyuna girdiler.74.dakikada MKE Ankaragücü, Taylan Antalyalı ile 2-1 öne geçti.77.dakikada Giresunspor’da Jorman Campuzanu yerini Kadir Seven’e bıraktı.82.dakikada MKE Ankaragücü’nde Matej Hanousek sarı kart gördü.86.dakikada Giresunspor'da Serginho ve Murat Cem Akpınar oyundan çıktılar.Yerine Mert Hakan Kurt ve Rahmetullah Berişbek oyuna girdiler.90+6.dakikada MKE Ankaragücü, Ali Sowe ile skoru 3-1 yaptı.90+7.dakikada MKE Ankaragücü'nde Ali Sowe ve Taylan Antalyalı oyundan çıktılar.Yerine Arda Kızıldağ ve Moussiti-Oko oyuna girdiler.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve MKE Ankaragücü evinde 1-0 yenik düştüğü karşılaşmada Giresunspor’u 3-1 yendi.Bu sonuçla MKE Ankaragücü puanını 31 yaparken, Giresunspor 27 puanda kaldı.

Süper Lig 31.Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF