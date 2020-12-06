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Antalya 7 hafta sonra kazandı I Antalyaspor 1- MKE Ankaragücü 0

Antalya 7 hafta sonra maç kazanırken, MKE Ankaragücü'nün galibiyet hasreti devam etti.

06 Aralık 2020 Pazar 18:04
Antalya 7 hafta sonra kazandı I Antalyaspor 1- MKE Ankaragücü 0

Antalya 7 hafta sonra kazandı I Antalyaspor 1- MKE Ankaragücü 0

   Antalya 7 hafta sonra maç kazanırken, MKE Ankaragücü'nün galibiyet hasreti devam etti.Antalya Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazanmayı başardı.

  İlk yarı etkili bir oyun sergilemeyen Akdeniz ekibi, 45+5’te golü buldu. Kontra atakta Podolski’nin çok şık ara pasında iyi hareketlenen Jahovic, kaleci Ricardo ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere göndererek takımın öne geçirdi.

   Bu sonucun ardından Antalyaspor 11 maç sonunda 13 puana yükselirken, galibiyeti bulunmayan Ankaragücü ise 9 maç sonunda 2 puanda kaldı.

   Antalyaspor ligin 12. haftasında Pazartesi günü Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Ankaragücü ise cumartesi günü sahasında Konyaspor’u konuk edecek.

Fraport TAV AntalyasporBoffin, Ersan Gülüm, Kudriashov, Omar İmeri, Eren Albayrak, Fredy (Ali Eren dk. 67) Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar (Sidney Sam dk. 58), Podolski, Amilton (Orgill dk.89) Adis Jahovic

Teknik Direktör: Ersun Yanal

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Voca, Pazdan, Pinto, Atakan Rıdvan Çankaya, Diousse (Torgeir Borven dk. 66), Alper Potuk (Endri Çekici dk. 46), Orkan Çınar (Şahverdi dk. 46), Lobjanidze (Luka Adzic dk. 89), Bolingi

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Gol: Jahovic (dk. 45+5) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Gökdeniz, Podolski, Amilton (Antalyaspor), Kitsiou, Alper (MKE Ankaragücü)

Anahtar Kelimeler:
Fraport TAV AntalyasporMKE Ankaragücü
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