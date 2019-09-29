Antalyaspor farklı kazandı.Antalyaspor 3- Y.Malatyaspor 0
Antalyaspor evinde oynadığı Yeni Malatyaspor maçını farklı kazandı.Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Antalyaspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti.Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.Antalyaspor'un golleri 38. dakikada Aatif Chahechouhe, 61. dakikada Ufuk Akyol ve 90. dakikada Hakan Özmert'ten geldi.Bu sonuçla beraber Antalyaspor 8 puanla 9. sırada bulunurken, Yeni Malatyaspor ise 7 puanla 12. sırada yer alıyor.
(Ajansspor)