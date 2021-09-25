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Antalyaspor son dakikada güldü

Süper Lİg 7. hafta maçında Antalyaspor evinde Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.

25 Eylül 2021 Cumartesi 18:13
Antalyaspor son dakikada güldü

Antalyaspor son dakikada güldü

    Süper Lİg 7. hafta maçında Antalyaspor evinde Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.Karşılaşmanın ilk yarısında her iki taraf ta gol atamadılar.Karşılaşmanın ilk yarısı gosüz berbaere kağandı.Karşılaşmanın ikinci yarısında 56. dakikada Antalyaspor'da Paul Mukairu oyundan çıktı.Yerine Enzo Crivelli girdi.66. dakikada Antalyaspor'da Gökdeniz Bayrakdar sarı kart gördü.69. dakikada Antalyaspor'da Nuri Şahin oyundan çıkarken Hakan Özmert oyuna girdi.70. dakikada Antalyaspor'da Sherel Floranus oyundan çıktı.Yerine  Bünyamin Balcı oyuna girdi.Yine 70. dakikada Antalyaspor'da Gökdeniz Bayrakdar oyundan çıktı.Yerine Houssam Eddine Ghacha oyuna girdi.73. dakikada Y.Malatyaspor'da Adem Büyükçıkarken, Walter Bwalya oyuna dahil oldu.80. dakikada Y.malatyaspor'da Rayane Aabid sarı kart gördü.81. dakikada Antalyaspor'da Naldo sarı kart gördü.87. dakikada Antalyaspor'da Haji Wrigh oyundan çıkarken, Amilton oyuna girdi.88. dakikada Y.Malatyaspor'da Mounir Chouiar yerini Stevie Mallan'r bıraktı.89. dakikada Antalyaspor,  Güray Vural ile 1-0 öne geçti.90. dakikada Y.Malatyaspor'da  Rayane Aabid yerini Mert Miraç Altıntaş'a bıraktı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve maçı Antalyaspor 1-0 kazandı.

Bu sonuçla Antalyaspor puanını 8 yaparken, Yeni Malatyaspor 6 puanda kaldı.

Antalyaspor ve Yeni Malatyaspor'un 8. Hafta maç Programı;

01.10.2021 Cuma Saat:20.00 Antalyaspor-Adana Demirspor

03.10.2021 Pazar Saat:20.00 yeni malatyaspor-Hatayspor

 Antalyaspor:Ruud Boffin, Sherel Floranus, Naldo, Güray Vural, Veysel Sarı, Nuri Şahin, Andrea Poli, Fredy, Amilton, Haji Wright, Paul Mukairu 

Teknik Direktör:Ersun Yanal

Yeni Malatyaspor:Ertaç Özbir, Oussama Haddadi, Wallace, Sadık Çiftpınar, Semih Kaya, Rayane Aabid, Didier Ndong, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük, Benjamin Tetteh, Mounir Chouiar 

Teknik Direktör:İrfan Buz

Anahtar Kelimeler:
AntalyasporYeni Malatyaspor
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