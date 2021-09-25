Antalyaspor son dakikada güldü
Süper Lİg 7. hafta maçında Antalyaspor evinde Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.Karşılaşmanın ilk yarısında her iki taraf ta gol atamadılar.Karşılaşmanın ilk yarısı gosüz berbaere kağandı.Karşılaşmanın ikinci yarısında 56. dakikada Antalyaspor'da Paul Mukairu oyundan çıktı.Yerine Enzo Crivelli girdi.66. dakikada Antalyaspor'da Gökdeniz Bayrakdar sarı kart gördü.69. dakikada Antalyaspor'da Nuri Şahin oyundan çıkarken Hakan Özmert oyuna girdi.70. dakikada Antalyaspor'da Sherel Floranus oyundan çıktı.Yerine Bünyamin Balcı oyuna girdi.Yine 70. dakikada Antalyaspor'da Gökdeniz Bayrakdar oyundan çıktı.Yerine Houssam Eddine Ghacha oyuna girdi.73. dakikada Y.Malatyaspor'da Adem Büyükçıkarken, Walter Bwalya oyuna dahil oldu.80. dakikada Y.malatyaspor'da Rayane Aabid sarı kart gördü.81. dakikada Antalyaspor'da Naldo sarı kart gördü.87. dakikada Antalyaspor'da Haji Wrigh oyundan çıkarken, Amilton oyuna girdi.88. dakikada Y.Malatyaspor'da Mounir Chouiar yerini Stevie Mallan'r bıraktı.89. dakikada Antalyaspor, Güray Vural ile 1-0 öne geçti.90. dakikada Y.Malatyaspor'da Rayane Aabid yerini Mert Miraç Altıntaş'a bıraktı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve maçı Antalyaspor 1-0 kazandı.
Bu sonuçla Antalyaspor puanını 8 yaparken, Yeni Malatyaspor 6 puanda kaldı.
Antalyaspor ve Yeni Malatyaspor'un 8. Hafta maç Programı;
01.10.2021 Cuma Saat:20.00 Antalyaspor-Adana Demirspor
Antalyaspor:Ruud Boffin, Sherel Floranus, Naldo, Güray Vural, Veysel Sarı, Nuri Şahin, Andrea Poli, Fredy, Amilton, Haji Wright, Paul Mukairu
Teknik Direktör:Ersun Yanal
Yeni Malatyaspor:Ertaç Özbir, Oussama Haddadi, Wallace, Sadık Çiftpınar, Semih Kaya, Rayane Aabid, Didier Ndong, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük, Benjamin Tetteh, Mounir Chouiar
Teknik Direktör:İrfan Buz