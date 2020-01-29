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Arda Turan ‘GS Başkan ve Yönetim Kurulu’nun kararına saygı duyuyorum’

Arda Turan Galatasaray transferi konusunda açıklamada bulundu.

29 Ocak 2020 Çarşamba 08:46
Arda Turan ‘GS Başkan ve Yönetim Kurulu’nun kararına saygı duyuyorum’

Arda Turan ‘GS Başkan ve Yönetim Kurulu’nun kararına saygı duyuyorum’

   Arda Turan Galatasaray transferi konusunda açıklamada bulundu.Başakşehir ile sözleşmesi feshedilen ve kulüpsüz kalan Arda Turan, Galatasaray’a dönüşünün Başkan Mustafa Cengiz ve Yönetim Kurulu tarafından veto edilmesinin ardından açıklama yaptı.

   Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in geri dönmesine yeşil ışık yakmasına rağmen, Başkan ve Yönetim Kurulu’ndan onay alamayan Arda Turan, “Galatasaray Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun kararına saygı duyuyorum. Aslolan arda Turan değil Galatasaray’dır. Galatasaray’da bir tartışma yaşanmışsa bu en büyük üzüntüm olacaktır” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Arda TuranGalatasaray
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