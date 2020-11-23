Aslan evinde puan kaybetti I Galatasaray 1-Kayserispor 1

Galatasaray evinde Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı.Galatasaray’ın golü 63’te penaltıdan Diagne ile gelirken, Kayserispor’un eşitlik golünü 71. dakikada Gustavo Campanharo kaydetti.

Ligde 3 haftadır kazanan Galatasaray, Kayserispor karşısında maça çok etkili başladı. Emre Akbaba, Diagne, Feghouli ile tehlikeli ataklar bulan ev sahibi takım, Donk ile de direğe takıldı!Kaleci Lung 7 şut kurtardığı ilk yarıyı sakat sakat tamamladı ve ikinci yarıya çıkamadı.

Karşılaşmada d akikalar 62’yi gösterdiğinde Muğdat’ın ceza sahasında Linnes’e yaptığı faul sonrasında hakem korner dedi ancak VAR’dan uyarı geldi. Hakem Turgut Doman, VAR ekranına gidip pozisyonu izledi ve penaltı dedi. 20’de sarı kart gören bu pozisyon sonrasında ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyundan atıldı.Penaltıyı 63. dakikada Mbaye Diagne gole çevirerek Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi.10 kişi kalan ve geriye düşen Kayserispor, 71’de golü buldu. Lennon’ın içeriye ortaladığı topu Donk uzaklaştırmak istedi. Top Gustavo Campanharo’nun önüne düştü. Brezilyalı oyuncu ceza sahası dışından yerden sert bir vuruşla Fatih’i çaresiz bırakarak skoru 1-1’e getirdi.

Karşılaşmanın geride kalan dakikalarında Galatasaray’ın 3 puan için arayışları sonuç getirmedi. Kapanan Kayserispor kontra atakla pozisyon aradı ve savunmada hata yapmadı.

Bu sonuçla Galatasaray 9. haftayı 17 puanla 3. sırada tamamlarken, Kayserispor da 7 puanla 18. sırada yer aldı.Galatasaray 10. haftada Çaykur Rizespor ile deplasmanda; Kayserispor ise sahasında Karagümrük ile karşılaşacak.

Galatasaray: Fatih Öztürk – Linnes, Donk, Marcao, Saracchi (Dk. 69 Saracchi), Taylan Antalyalı, Emre Kılınç (Dk. 86 Ömer Bayram), Emre Akbaba (Dk. 70 Ali Yavuz Kol), Oğulcan Çağlayan (Dk. 69 Etebo), Feghouli (Dk. 90 Kerem Aktürkoğlu), Diagne

Kayserispor: Lung (Dk. 46 İsmail Çipe) – Yasir Subaşı (Dk. 43 Aziz Behich), Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic (Dk. 86 Hasan Hüseyin Acar), Attamah, Campanharo, Fernandes (Dk. 67 Lopes), Muğdat Çelik, Lennon, Alibec (Dk. 46 İlhan Parlak)

Goller: Dk. 63 (P) Diagne (Galatasaray) – Dk. 71 Campanharo (Hes Kablo Kayserispor)

Kırmızı kart: Dk. 62 Muğdat Çelik (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Emre Akbaba (Galatasaray) – Muğdat Çelik, Fernandes, Aziz Behich (Hes Kablo Kayserispor)