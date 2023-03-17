Aslan'ın 14 maçlık galibiyet serisi sona erdi....Konyaspor 2 - Galatasaray 1

Spor Toto Süper Lig 26.hafta açılış maçında Konyaspor evinde Galatasaray’ı 2-1 yenerek Galatasaray’ın 14 maçlık galibiyet galibiyet serisine son verdi.Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Zorbay Küçük, Ali Saygın Ögel ve Furkan Ürün hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 15.dakikasında Konyaspor’da Mahir Emreli ve Ahmet Oğuz sarı kart gördü.31.dakikada Galatasaray Milot Rashica ile 1-0 öne geçti.33.dakikada Konyaspor’da Alejandro Pozuelo yerini Bruno Paz’a bıraktı.36.dakikada Galatasaray’da Berkan Kutlu ve Mauro Icardi sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray’ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında Konyaspor’da Alejandro Pozuelo yerini Mama Biram Diouf’a bıraktı.56.dakikada Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz yerini Nicola Zanido’ya bıraktı.61.dakikada Galatasaray’da Sacha Boey sarı kart gördü.

62.dakikada Konyaspor Soner Dikmen ile skoru 1-1 yaptı.68.dakikada Konyaspor’da Francisco Calvo sarı kart gördü.75.dakikada Konyaspor’da Marios Moreno, Muhammed Demir oyundan çıktılar.Yerine Robert Meriç, Endri Çekiçi oyuna girdiler.

79.dakikada Konyaspor’da Mahir Emreli yerini Oğulcan Ülgün’e bıraktı.80.dakikada Galatasaray’da Berkan Kutlu, Sergio Oliveira oyundan çıktılar.Yerine Lucas Torreira, Juan Mata oyuna girdiler.86.dakikada Galatasaray’da Leo Dubois, Milot Rashica oyundan çıktı.Yerine Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis oyuna girdi.89.dakikada Konyaspor’da Endri Çekiçi sarı kart gördü.

90+2.dakikada Konyaspor, Oğulcan Ülgün ile 2-1 öne geçti.90+4.dakikada Galatasaray’da Fernando Muslera sarı kart gördü.90+5.dakikada Konyaspor’da Oğulcan Ülgün sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Konyaspor evinde Galatasaray’ı 2-1 yendi.Bu sonuçla Konyaspor puanını 34 yaparken Galatasaray 60 puanda kaldı.

Süper Lig 27.Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF