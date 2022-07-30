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Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni yüzerek geçen en geç Türk oldu

İngiltere ile Avruma kara kıtası arasındaki Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk sporcu olmayı başaran Aysu Türkoğlu, zorlu bir 16 saat 28 dakikanın ardından parkuru tamamladı

30 Temmuz 2022 Cumartesi 19:10
Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni yüzerek geçen en geç Türk oldu


Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni yüzerek geçen en geç Türk oldu



21 yaşındaki yüzücü, Aysu Türkoğlu, İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada geçmeyi başardı. O anları anlatan Aysu, çok zor bir parkuru tamamladığını aktardı.

Aysu, çok fazla dalga olduğunu aktararak, "Suya girdiğim andan itibaren dalgayla boğuştum. Metcezrin yan etkilerini gördük. Bitişe doğru tam karşımda deniz feneri gördüm. Tam oradan çıkacaktım ki akıntı beni sürükledi. Son 300-500 metre kala deniz fenerini kaçırdım. Sonra 3 saat daha yüzmem gerekti. Son gücümü kullandım. 'Kara nerede.' diyorum, tekneden ışık tuttular kayaya. Ayağıma bir şey çarptı, elimle dokundum kum. O an koşamadım bile. Yürüyerek çıktım. 'Çok şükür bitti.' dedim. Hem çok güzel bir duygu yaşıyorum hem de ölesiye yorgunum. Karaya ayak basınca çok mutlu oldum. 16 saat boyunca o an için yüzdüm" diye konuştu.

Genç sporcu, parkur sırasında tekneden aldığı gıdalarla ilgili, "İlk başta 45 dakikada bir, bir şeyler veriyorlar. Daha sonra yarım saate bir bana ipe bağlı bir şekilde, tekneye dokunmam yasak, protein tozu gibi şeyler veriyorlar. Midem bulanırsa diye teknede bulundurduğum bisküvi de var. Sırasıyla bunları da aldım. Dalgadan dolayı 12 saati bulacağını düşünüyordum ama 16 saat çok sürpriz oldu. 50-55 kilometre daha fazla yüzmüş olabilirim" ifadelerini kullandı.
 

Anahtar Kelimeler:
Aysu TürkoğluManş DeniziFransaİNGİLTERE
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