Aytemiz Alanyaspor'dan erken veda

Aytemiz Alanyaspor Rosenborg'a 1-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Aytemiz Alanyaspor, Rosenborg'a 1-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'nda veda etti. UEFA Avrupa Ligi Play-Off turuna yükselen Rosenborg, PSV'nin rakibi oldu.Karşılaşmada pek fazla pozisyona giremeyen Norveç ekibi, savunmanın yaptığı tek hatayı iyi değerlendirdi. 59. dakikada Konradsen ile öne geçen Rosenborg, golü atan Konradsen'in 66. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen, skoru korumayı başardı ve tur atlayan takım oldu. Temsilcimizde Babacar, 90+2. dakikada maçtaki ikinci kırmızı kartı gören isim oldu.İki takımın da kontrollü başladığı karşılaşmanın ilk yarısı, seyir zevki açısında oldukça kısır geçti. Hem Aytemiz Alanyaspor, hem de Rosenborg, öncelikle gol yememeyi düşündüğü için savunma ağırlıklı bir taktikle sahada yer aldı.Ciddi bir pozisyonun yaşanmadığı ilk yarı 0-0 sona ererken, ikinci yarı hareketli başladı. Özellikle Rosenborg'un Konradsen ile bulduğu gol sonrası baskısını arttıran temsilcimiz, pozisyonlar bulmaya başladı.

Maçtaki ilk golü atan Konradsen'in ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kalan Rosenborg, iyice savunmaya çekilirken, Aytemiz Alanyaspor'un baskısı fazlasıyla arttı. Üst üste rakip kalede pozisyonlar bulan temsilcimiz, kaleci Hansen ve savunmayı geçmeyi başaramadı.Özellikle kornerler ve duran toplarla rakip kaleyi yoklayan Aytemiz Alanyaspor'da Babacar, Bakasetas ve Bareiro, gol yollarında etkisiz kalınca mücadele 1-0 Rosenborg'un üstünlüğü ile sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi 3 Ön Eleme Turu'nda Aytemiz Alanyaspor'u eleyerek play-off turuna yükselen Rosenborg, bu turda Mura'yı deplasmanda 5-1 mağlup eden PSV ile eşleşti.

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