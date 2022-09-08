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Başakşehir FK, Hearts'i farklı yendi

  UEFA Avrupa Konferans Ligi grup A’da temsilcimiz Başakşehir FK deplasmanda Hearts’ı 4-0 yendi.

08 Eylül 2022 Perşembe 21:16
Başakşehir FK, Hearts'i farklı yendi

Başakşehir FK, Hearts'i farklı yendi

      UEFA Avrupa Konferans Ligi grup A’da temsilcimiz Başakşehir FK deplasmanda Hearts’ı 4-0 yendi.Tynecastle Park'ta oynanan karşılaşmayı Kryzsztof Jakubik, Arkadiusz Wojcik ve Tomasz Niesmirowski hakem üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmanın 26. Dakikasında Başakşehir FK, Hasan Ali Kaldırım ile 1-0 öne geçti.37. dakikada Başakşehir FK’de Ahmed Touba sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir FK’nün 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısına Hearts’ta Peter Haring oyundan çıktı.Yerine Stephen Humphreys oyuna girdi.Başakşehir FK’de Ahmed Touba oyundan çıktıYerine Youssouf Ndayishimiye oyuna girdi.57. dakikada Hearts’da Nathaniel Atkinson sarı kart gördü.60. dakikada Hearts’da Alan Forrest oyundan çıkarken yeribe Josh Ginnelly oyuna girdi.

    64. Dakikada Başakşehir FK’de Serdar Gürler ve Lucas Biglia oyundan çıktılar.Yerine Mounir Choular ve Mahmut Tekdemir oyuna girdiler.67. dakikada Başakşehir FK, Youssouf Ndayishimiye ile skoru 2-0 yaptı.73. Dakikada Başakşehir FK’de Bertrand Traore yerini Berkay Özcan’a bıraktı.73. dakikada Hearts’da Cameron Devin yerini Connor Smith’e bıraktı.75. dakikada Başakşehir FK Stephen Kingslev’in kendi kalesine attığı golle 3-0 öne geçti.81. dakikada Hearts’da Connor Smith sarı kart gördü.82. dakikada Başakşehir FK Berkay Özcan ile skoru 4-0 yaptı.85. dakikada Başakşehir FK'de Patryk Szysz,  Stefano Okaka'nın yerine oyuna girdi.88. dakikada Hearts'da Andy Halliday ve Lawrence Shankland oyundan çıktılar.Yerine Lewis Neilson ve  Euan Henderso oyuna girdiler.

     Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir FK deplasmanda Hearts’i 4-0 yendi.

Hearts:Craig Gordon, Michael Smith, Stephen Kingsley, Peter Haring, Lawrence Shankland, Nathaniel Atkinson, Cameron Devlin,Andy Halliday, Alan Forrest, Alexander Cochrane, Barry McKay    

Başakşehir FK:Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Leo Duarte, Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba, Serdar Gürler, Danijel Aleksic, Lucas Biglia, Deniz Türüç, Bertrand Traore,Stefano Okaka  

Anahtar Kelimeler:
Başakşehir FKHeartsUEFA Avrupa Konferans Ligi Grup A
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