BB Erzurumspor 1 - Yeni Malatyaspor 0

Süper Lig 36. hafta maçında BB Erzurumspor evinde Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.Karşılaşmada 28. dakikada Emrah Başsan’ın sağ kanattan ortasında iyi yükselen Ricardo Gomes topa kafayı vurdu ancak kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı kontrol etti.39. dakikada Emrah Başsan’ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Ricardo Gomes topu ağlara gönderdi. Hakem Ali Palabıyık, Gomes’in faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı karşılıklı ataklarla geçti. 90+6. dakikada BB Erzurumspor'da Obertan, ceza sahası dışından arkası dönük zor pozisyonda dönüp şık bir vuruşla durumu 1-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve maçı BB Erzurumspor 1- kazandı.

Bu sonuçla BB Erzurumspor puanını 34 yaparken, Yeni Malatyaspor 37 puanda kaldı.37. hafta maçında BB Erzurumspor deplasmanda Gaziantep FK ile oynarken, Yeni Malatyaspor evinde MKE Ankaragücü ile oynayacak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Boumal, Omolo, Emrah Başsan, Obertan, Cenk Ahmet Alkılıç, Ricardo Gomes

Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya, Hadebe, Karim Hafez, Zeki Yavru, Ahmet lldız, Umut Bulut, Adem Büyük, Fofana, Kubilay Kanatsızkuş