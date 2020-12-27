BB Erzurumspor 11 hafta sonra galip geldi I Y.Malatyaspor 1-BB Erzurumspor 3
Süper Lig'in 15'inci haftasında BB Erzurumspor Mesut Bakkal ile çıktığı ilk maçı deplasmanda 3-1 kazandı.Karşılaşmanın 43’üncü dakikasın da sol kanattan kullanılan kornere iyi yükselen Gomes, kafa vuruşunu ile BB Erzurumspor'u Yeni Malatyaspor karşısında deplasmanda 1-0 öne geçirdi.İlk yarı BB Erzurumspor'un 1-0 galbiyeti ile sona erdi.
İkinci Yarı
YENİ MALATYASPOR: Ertaç Acquah (Dk.71, Zeki), Umut (Dk.71 Olcay), Hadebe, Tetteh, Semih, Hafes, Youssuf, Chebake (Dk.71 Fofana), Kubilay, Adem
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Kayacan – Obertam (Dk.79 Petrus), Hasan, Novikovas, Emrah (Dk.79 Hamroun), Donald, Leo, Kamgang, Osman, Gomes (Dk.79 Rashad), Cenk (Dk.67 Mehmet)
GOLLER: Dk.63 Acquah ( Yeni Malatyaspor) Dk.43 Gomes, Dk.66 Donald, Dk.70 Obertan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
SARI KARTLAR: Acquah, Hadebe, Adem (Yeni Malatyaspor) Hasan, Obertan, Cenk, Emrah, Petrus, Mehmet (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)