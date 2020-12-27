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BB Erzurumspor 11 hafta sonra galip geldi I Y.Malatyaspor 1-BB Erzurumspor 3

Süper Lig'in 15'inci haftasında BB Erzurumspor Mesut Bakkal ile çıktığı ilk maçı deplasmanda 3-1 kazandı.

27 Aralık 2020 Pazar 18:43
BB Erzurumspor 11 hafta sonra galip geldi I Y.Malatyaspor 1-BB Erzurumspor 3

BB Erzurumspor 11 hafta sonra galip geldi I Y.Malatyaspor 1-BB Erzurumspor 3

  Süper Lig'in 15'inci haftasında BB Erzurumspor Mesut Bakkal ile çıktığı ilk maçı deplasmanda 3-1 kazandı.Karşılaşmanın 43’üncü dakikasın da sol kanattan kullanılan kornere iyi yükselen Gomes, kafa vuruşunu ile BB Erzurumspor'u Yeni Malatyaspor karşısında deplasmanda 1-0 öne geçirdi.İlk yarı BB Erzurumspor'un 1-0 galbiyeti ile sona erdi.

İkinci Yarı 

    Yeni Malatyaspor karşılaşmanın ikinci yarında 63. dakikada Acquah golü ile beraberliği yakaladı.66’ncı dakikada ceza   Donald, BB Erzurumspor'u 2-1 öne geçiren golü attı.70. Obertan, BB Erzurumspor'u 3-1 öne geçiren golü kaydetti.Karşılaşma, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un 3-1’lik üstünlüğü ile noktalandı.

YENİ MALATYASPOR: Ertaç Acquah (Dk.71, Zeki), Umut (Dk.71 Olcay), Hadebe, Tetteh, Semih, Hafes, Youssuf, Chebake (Dk.71 Fofana), Kubilay, Adem

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Kayacan – Obertam (Dk.79 Petrus), Hasan, Novikovas, Emrah (Dk.79 Hamroun), Donald, Leo, Kamgang, Osman, Gomes (Dk.79 Rashad), Cenk (Dk.67 Mehmet)

GOLLER: Dk.63 Acquah ( Yeni Malatyaspor) Dk.43 Gomes, Dk.66 Donald, Dk.70 Obertan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

SARI KARTLAR: Acquah, Hadebe, Adem (Yeni Malatyaspor) Hasan, Obertan, Cenk, Emrah, Petrus, Mehmet (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Anahtar Kelimeler:
BB ErzurumsporY.Malatyaspor
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