BB Erzurumspor'dan müthiş galibiyet

Süper Lig'in 37. haftasında BB Erzurumspor, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 54. dakikada BB Erzurumspor Ricardo Gomes ile 1-0 öne geçti.59.dakikada Hasan Hatipoğlu, BB Erzurumspor'u 2-0 öne geçirdi.69. dakikada Gaziantep FK, Muhammet Demir ile skoru 2-1 yaptı.83. dakikada Buğra Çağıran, BB Erzurumspor'u 3-1 öne geçiren golü attı.90. dakikada Muhammmet Demir durumu 3-2 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve bu zorlu deplasmanı BB Erzurumspor 3-2 kazandı.

Bu sonuçla BB Erzurumspor, ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkarırken 36 maç sonunda da 37 puana ulaştı. İç sahadaki 6 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Gaziantep FK ise 35. maçı sonunda 51 puanda kaldı.38. hafta BB Erzurumspor evinde, Medipol Başakşehir ile oynarken, Gaziantep FK deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Gaziantep FK: Çağlar Şahin Akbaba, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Tosca, Güray Vural, Kenan Özer, Jefferson, Vetrih, Maxim, Dicko, Muhammet Demir

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Mehmet Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Omolo, Boumal, Emrah Başsan, Obertan, Cenk Ahmet Alkılıç, Gomes