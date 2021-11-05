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Belçika'da Fenerbahçe rüzgarı

 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Belçika ekibi Royal Antwerp'i 3-0 yendi.

05 Kasım 2021 Cuma 00:10
Belçika'da Fenerbahçe rüzgarı

Belçika'da Fenerbahçe rüzgarı

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp'i 3-0 yendi.Fenerbahçe karşılaşmaya önde baskılı başladı.9. dakikada Fenerbahçe İrfan Can'ın pasını Mer Hakan Yandaş nefis bir şutla gole çevirdi.Bu golle Fenerbahçe 1-0 öne geçti.16. dakikada Fenerbahçe Max Meyer ile skoru 2-0 yaptı.27. dakikada Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sarı kart gördü.29. dakikada Fenerbahçe Mergim Berisha ile fark 3'e çıkardı.3-0.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 65'. dakikada Fenerbahçe'de Sosa'dan iyi bir uzun top geldi, Berisha, Rossi'yi gördü, Rossi bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ancak Rossi'nin şutu yan direkten oyun alanına döndü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 3-0 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla Fenerbahçe grupta ilk galibiyeti alarak puanını 5 yaptı.Gruptaki diğer karşılaşmada Olympiakos evinde Eintracht Frankfurt'a 2-1 yenildi.

4. Hafta puan durumu;

1- Eintracht Frankfurt / 10 puan 

2- Olympiakos / 6 puan

3- Fenerbahçe / 5 puan

4- Royal Antwerp / 1 puan

Fenerbahçe'nin kalan maçları;

25 Kasım 2021 Perşembe

Olympiakos-Fenerbahçe 

9 Aralık 2021 Perşembe

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt

 

Antwerp: Butez, Vines, Almeida, Bataille, De Laet, Yusuf, Verstraete, Gerkens, Fischer, Benson, Frey

Fenerbahçe: Berke Özer, Tisserand, Kim Min-Jae, Novak, Osayi-Samuel, Sosa, Mert Hakan, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can, Meyer, Berisha

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeRoyal Antwerp
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