Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Beşiktaş 2- DG Sivasspor 1

Süper Lig 8. hafta maçında Beşiktaş evinde DG Sivasspor'u 2-1 yendi.

02 Ekim 2021 Cumartesi 20:36
Beşiktaş 2- DG Sivasspor 1

Beşiktaş 2- DG Sivasspor 1

    Süper Lig 8. hafta maçında Beşiktaş evinde DG Sivasspor'u 2-1 yendi.Karşılaşmanın 32. dakşkasında Beşiktaş, Güven Yalçın'ın golü ile 1-0 öne geçti.İlk yarının sonların adoğru Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın kırmız kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

  İkinci Yarı

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 64. dakikada DG Sivasspor, Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın kendi kalesine attığı golle maçta skoru 1-1 yaptı.59. dakikada Beşiktaş, Valentin Rosier ile mutlak bir golden oldu.60. dakikada DG Sivasspor'da Olarenwaju Kayode yerini Mustapha Yatabare'ye bıraktı.64. dakikada Beşiktaş'da Josef de Souza sarı kart gördü.67. dakikada Beşiktaş'ta  Oğuzhan Özyakup, Can Bozdogan ve Kenan Karaman oyundan çıkarken, Alex Teixeira, Necip Uysal ve Gökhan Töre oyuna girdi.69. dakikada Beşiktaş Güven Yalçın ile skoru 2-1 yaptı.72. dakikada DG Sivasspor'da Mustapha Yatabare sarı kart gördü.72. dakikada DG Sivasspor'a Ahmet Oğuz oyundan çıkarken, yerine Erdoğan Yeşilyurt oyuna girdi80. dakikada DG Sivasspor'da Azubuike Okechukwu oyundan çıkarken yerine Sefa Yılmaz oyuna girdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla Beşiktaş puanını 17 yaparken, DG Sivasspor 9 puanda kaldı.Süper Lig 9. hafta maçlarında DG Sivasspor evinde Antalyaspor ile oynarken, Beşiktaş deplasmanda Başakşehir ile oynayacak.

Hakemler:Yaşar kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Serkan Çimen 

Beşiktaş:Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Domagoj Vida, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdogan, Michy Batshuayi, Kenan Karaman, Güven Yalçın

Teknik Direktör:Sergen Yalçın

DG Sivasspor:Muammer Yıldırım, Uğur Çiftçi, Dimitris Goutas, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Jorge Felix, Azubuike Okechukwu, Hakan Arslan, Max Gradel, Olarenwaju Kayode,Pedro Henrique    

Teknik Direktör:Rıza Çalımbay

Puan Durumu;

Süper Lig 8. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 9. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 02.10.2021 21:42
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşDG Sivasspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor deplasmanda galip
Trabzonspor deplasmanda galip
Giresunspor ilk galibiyeti aldı
Giresunspor ilk galibiyeti aldı
Real Madrd 82 - Anadolu Efes 69
Real Madrd 82 - Anadolu Efes 69
Mancherster United 1 - Everton 1
Mancherster United 1 - Everton 1
İH Konyaspor 1 - A.Alanyaspor 1
İH Konyaspor 1 - A.Alanyaspor 1
Fenerbahçe Beko Avrupa serisine galibiyetle başladı
Fenerbahçe Beko Avrupa serisine galibiyetle başladı
Aykut Kocaman'dan maç sonu şok sözler
Aykut Kocaman'dan maç sonu şok sözler
A.Demirspor deplasmanda galip geldi.
A.Demirspor deplasmanda galip geldi.
F.Karagümrüki Başakşehir Fk'nü farklı yendi
F.Karagümrüki Başakşehir Fk'nü farklı yendi
A Milli Takım Kadrosu açıkandı
A Milli Takım Kadrosu açıkandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim