Beşiktaş 2- DG Sivasspor 1

Süper Lig 8. hafta maçında Beşiktaş evinde DG Sivasspor'u 2-1 yendi.Karşılaşmanın 32. dakşkasında Beşiktaş, Güven Yalçın'ın golü ile 1-0 öne geçti.İlk yarının sonların adoğru Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın kırmız kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 64. dakikada DG Sivasspor, Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın kendi kalesine attığı golle maçta skoru 1-1 yaptı.59. dakikada Beşiktaş, Valentin Rosier ile mutlak bir golden oldu.60. dakikada DG Sivasspor'da Olarenwaju Kayode yerini Mustapha Yatabare'ye bıraktı.64. dakikada Beşiktaş'da Josef de Souza sarı kart gördü.67. dakikada Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Can Bozdogan ve Kenan Karaman oyundan çıkarken, Alex Teixeira, Necip Uysal ve Gökhan Töre oyuna girdi.69. dakikada Beşiktaş Güven Yalçın ile skoru 2-1 yaptı.72. dakikada DG Sivasspor'da Mustapha Yatabare sarı kart gördü.72. dakikada DG Sivasspor'a Ahmet Oğuz oyundan çıkarken, yerine Erdoğan Yeşilyurt oyuna girdi80. dakikada DG Sivasspor'da Azubuike Okechukwu oyundan çıkarken yerine Sefa Yılmaz oyuna girdi.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 17 yaparken, DG Sivasspor 9 puanda kaldı.Süper Lig 9. hafta maçlarında DG Sivasspor evinde Antalyaspor ile oynarken, Beşiktaş deplasmanda Başakşehir ile oynayacak.

Hakemler: Yaşar kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Serkan Çimen

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Domagoj Vida, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdogan, Michy Batshuayi, Kenan Karaman, Güven Yalçın

DG Sivasspor: Muammer Yıldırım, Uğur Çiftçi, Dimitris Goutas, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Jorge Felix, Azubuike Okechukwu, Hakan Arslan, Max Gradel, Olarenwaju Kayode,Pedro Henrique

Sergen Yalçın

Teknik Direktör:Rıza Çalımbay

Puan Durumu;

Süper Lig 8. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 9. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF