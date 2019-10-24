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Beşiktaş, Braga karşısında 2 - 1 mağlup oldu

UEFA Avrupa ligi K Grubu'ndaki temsilcimiz Beşiktaş, Portekizli ekip Braga'yı kendi sahasında ağırladı. Beşiktaş kendi sahasında Braga'ya 2-1 yenildi.

Beşiktaş, Braga karşısında 2 - 1 mağlup oldu

UEFA Avrupa ligi K Grubu'ndaki temsilcimiz Beşiktaş, Portekizli ekip Braga'yı kendi sahasında ağırladı. Beşiktaş kendi sahasında Braga'ya 2-1 yenildi.

24 Ekim 2019 Perşembe 21:50
Beşiktaş, Braga karşısında 2 - 1 mağlup oldu

Beşiktaş, Braga karşısında 2 - 1 mağlup oldu


Beşiktaş, kendi sahasında Braga'ya 2-1 yenildi. İkinci yarıda penaltı kaçıran BJK, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Maç sonunda, Abdullah Avcı ve futbolcu Oğuzhan'a tepki gösteren taraftar, Avcı'nın istifasını istedi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. hafta maçında Portekiz ekibi Braga ile karşılaşıyor. Süper Lig ve Avrupa'da aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını üzen Beşiktaş, Ahmet Nur Cebi ve ekibinin göreve gelmesinin ardından ilk maçında Braga'yı ağırlıyor. Siyah-beyazlılar, K Grubu'nda daha önce oynadığı maçlarda Bratislava'ya deplasmanda 4-2, Volves'a da evinde 1-O yenilmişti.

BEŞİKTAŞ: 1 - BRAGA: 2 (71' Umut Nayir | 38' Horta, 80' Eduardo)

(Beşiktaş'ta 74. dakikada Ljajic penaltı kaçırdı)


BEŞİKTAŞ: Karius, Rebocho, Roco, Vida, Necip, Elneny, Oğuzhan, Ljajic, Caner, Boyd, Güven
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

BRAGA: Matheus, Sequeira, Santos, Andre Horta, Novais, Paulinho, Ricardo Horta, Viana, Esgaio, Palhinha, Galeno
TEKNİK DİREKTÖR: Ricardo Sa Pinto

STAT: Vodafone Park
HAKEM: Alejandro Hernandez
SAAT: 19.55

BEŞİKTAŞ OYNADI, BRAGA ATTI

Taraftarının da desteğiyle maça etkili başlayan Beşiktaş, ilk dakikalarda oyunu domine eden taraftı. Siyah beyazlılar, henüz 5. dakikada gole çok yaklaşsa da Boyd'un aşırtmasında top direkten geri geldi. İlerleyen dakikalarda bu kez Adem Ljajic'in serbest vuruşunda golle burun buruna gelen Beşiktaş'a yine direk izin vermedi. Ancak 38. dakikada savunmanın yaptığı büyük hatayı affetmeyen Horta, Karius'tan dönen topu boş ağlara göndererek Braga'yı 1-0 öne geçirdi. 

UMUT NAYİR 3 DAKİKADA ATTI

İkinci yarıda oyuna hamlesini yapan Abdullah Avcı, Kartal Yılmaz ve Umut Nayir gibi genç isimleri sahaya sürdü. Beşiktaş'ın aradığı gol ise 71. dakikada Umut Nayır'dan geldi. 68'de oyuna giren genç golcü, 3 dakika sonra yakaladığı pozisyonda Ljajic'ten seken topu tamamlayarak skora dengeyi getirdi.

LJAJIC PENALTI KAÇIRDI 

Golden 2 dakika sonra ise bir de penaltı kazanan Beşiktaş'ta beyaz noktanın başına geçen Ljajic, topu direğe nişanlayınca Kartal öne geçme fırsatını kaçırdı. Öte yandan Beşiktaş böylece maçta 3. kez direği geçemedi. Dakikalar 80'i gösterirken hızlı gelişen Braga atağını golle sonuçlandıran Eduardo da Braga'ya 2-1'lik galibiyeti getirdi.
 

AVCI'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, sakat oyuncuların çokluğunda Braga karşısında büyük değişime gitti.

MKE Ankaragücü maçında ilk 11'de forma giyen ama bu karşılaşmada sakatlıklar yaşayan Burak Yılmaz, Douglas ve Abdoulay Diaby, Braga maçında kadroda yer alamadı.

Avcı, son lig maçında ilk 11'de görevlendirdiği Atiba Hutchinson ile Jeremain Lens'i ise Braga mücadelesinde yedek soyundurdu.

Beşiktaş'ta bu oyuncuların yerine Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Enzo Roco, Tyler Boyd ile Pedro Rebocho ilk 11'de şans buldu.

SAHA İÇİNDE DE DEĞİŞİKLİK

Avcı, sakat oyuncuların çokluğunda saha içi dizilişinde de bazı değişikliklere gitmek zorunda kaldı.

MKE Ankaragücü maçında savunmanın göbeğinde görev yapan Necip Uysal, Gökhan Gönül ve Douglas'ın yokluğunda sağ bekte görev aldı.

Siyah-beyazlı ekipte stoperde ise Domagoj Vida'nın yanında Enzo Roco oynadı.

Boyd orta sahanın sağında forma giyerken, orta sahanın solunda Caner Erkin ve arkasında da Rebocho takımına destek vermeye çalıştı.

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Son Güncelleme: 24.10.2019 22:05
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşBragaMaç SonucuUEFA
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