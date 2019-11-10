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Beşiktaş, Denizlispor'u tek golle geçti

Beşiktaş evinde oynadığı karşılaşmada Denizlispor'u 1-0 geçerek 3 puanın sahibi oldu.

Beşiktaş, Denizlispor'u tek golle geçti

Beşiktaş evinde oynadığı karşılaşmada Denizlispor'u 1-0 geçerek 3 puanın sahibi oldu.

10 Kasım 2019 Pazar 20:37
Beşiktaş, Denizlispor'u tek golle geçti

Beşiktaş, Denizlispor'u tek golle geçti

   Beşiktaş evinde oynadığı karşılaşmada Denizlispor'u 1-0 geçerek 3 puanın sahibi oldu.Ligde son dört maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan Kartal, çıkışını Yukatel Denizlispor karşısında da sürdürdü.Karşılaşmanın tek golü .  70.dakikada Nkoudou'dan geldi.Son olarak UEFA Avrupa Ligi’nde Braga’ya deplasmanda 3-1 yenilen ve Avrupa’da 4’te 0 yapan Abdullah Avcı’nın öğrencileri ligde serisini Yukatel Denizlispor galibiyeti ile sürdürdü.Bu skorla Beşiktaş puanını 18 yaparak 8.ci sıraya yükselirken, Yukatel Denizlispor 11 puanla 14.sırada yer aldı.

   Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Park'taki 200. golünü atan Diaby'ye Denizlispor karşılaşması öncesinde plaket verildi.Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, 2 maçlık aranın ardından ilk 11'e döndü. Ankaragücü ile oynanan mücadelede yaşadığı sakatlık sonrasında Galatasaray maçında forma giyemeyen, Antalya maçında da oyuna sonradan giren Burak, Denizlispor maçında ilk 11'e döndü.Beşiktaş'ın Denizlispor mücadelesini izlemek için davet ettiği çok özel konuklar Vodafone Park'taki yerini aldı. Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı gazileri, maçı tribünden izledi.Geçirdiği ağır grip nedeniyle doktorların uyarısı sonrasında Beşiktaş'ın Braga deplasmanına gidemeyen Abdullah Avcı, Denizlispor karşılaşmasında takımının başında sahaya çıktı.

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Burak

YEDEKLER: Utku, Roco, Güven, Oğuzhan, Boyd, Nkoudou, Necip, Muhayer, Lens, Kartal

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

YUKATEL DENİZLİSPOR: Stachowiak, Lopes, Sapunaru, Mustafa, Bergdich, Murawski, Sackey, Aissati, Olcay, Barrow, Rodallega

YEDEKLER: Tolgahan, Oğuz, Kerem Can, Mbamba, Zeki, Recep, Sedat, Burak, Sacko, Mehmet

TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek

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Son Güncelleme: 10.11.2019 20:56
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