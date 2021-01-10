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Beşiktaş'ın galibiyet serisi, Hatay'da son buldu

Lider Beşiktaş'ın 5 maçlık galibiyet serisi Hatayspor maçında sona erdi.

10 Ocak 2021 Pazar 20:59
Beşiktaş'ın galibiyet serisi, Hatay'da son buldu

Beşiktaş'ın galibiyet serisi, Hatay'da son buldu

   Lider Beşiktaş'ın 5 maçlık galibiyet serisi Hatayspor maçında sona erdi.Hatayspor evinde Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.Karşılaşmanın 6’ıncı dakikasında Beşiktaş Aboubakar’ın golüyle 1-0 öne geçti.Golden 1 dakika sonra Hatayspor 1  Boupendza ile durumu 1-1 yaptı.23′. dakikada Boupendza,Hatayspor'u 2-1 öne geçiren golü kaydetti.41. dakikada Larin  durumu 2-2 yapan golü kaydetti.İlk yarı 2-2 sona erdi.

   İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 61.dakikada Ghezzal yine savunma arkasına bir top göndermek isterdi ancak Akın zamanında çıkarak tehlikeyi önledi.72. dakikada N’Koudou ceza alanı dışından sert ve düzgün vurdu, Akın yumruklarıyla topu uzaklaştırdı.87. dakikada Hatayspor atağında Aabid sağ kanattan ceza alanına girdi içeriye çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Hataspor, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

   Bu sonuçla Beşiktaş puanını 35 yaparak liderliğini sürdürdü, Atakaş Hatayspor ise 28 puanla 6’ıncı sırada kaldı.

Hatayspor: Akın, Popov, Billong, Santos, Mesut, Aabid, Ribeiro, Traore, Selim, Akintola, Boupendza

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N’Sakala, Josef, Necip, Atiba, Larin, Ghezzal, Aboubakar

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşHatayspor
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