Beşiktaş'ın galibiyet serisi, Hatay'da son buldu
Lider Beşiktaş'ın 5 maçlık galibiyet serisi Hatayspor maçında sona erdi.Hatayspor evinde Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.Karşılaşmanın 6’ıncı dakikasında Beşiktaş Aboubakar’ın golüyle 1-0 öne geçti.Golden 1 dakika sonra Hatayspor 1 Boupendza ile durumu 1-1 yaptı.23′. dakikada Boupendza,Hatayspor'u 2-1 öne geçiren golü kaydetti.41. dakikada Larin durumu 2-2 yapan golü kaydetti.İlk yarı 2-2 sona erdi.
İkinci Yarı
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 35 yaparak liderliğini sürdürdü, Atakaş Hatayspor ise 28 puanla 6’ıncı sırada kaldı.
Hatayspor: Akın, Popov, Billong, Santos, Mesut, Aabid, Ribeiro, Traore, Selim, Akintola, Boupendza
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N’Sakala, Josef, Necip, Atiba, Larin, Ghezzal, Aboubakar