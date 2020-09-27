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Beşiktaş Konya'da farklı kaybetti |Konyaspor 4 - Beşiktaş 1

Beşiktaş Konya deplasmanından ağır yaralı dönüyor.

27 Eylül 2020 Pazar 17:14
Beşiktaş Konya'da farklı kaybetti |Konyaspor 4 - Beşiktaş 1

Beşiktaş Konya'da farklı kaybetti...İH Konyaspor 4 - Beşiktaş 1

   Beşiktaş Konya deplasmanından ağır yaralı dönüyor.İH Konyaspor evinde ağırladığı Beşiktaş'ı 4-1 gibi farklı bir sonuçla yendi.

   Karşılaşmaya hızlı başlayan Konyaspor 3. dakikada Konyaspor ilk tehlikeli atağını yapttı. Sağ kanattan Shengelia'nın yaptığı ortayı kaleci Ersin yumruklayarak uzaklaştırdı.19. dakikada Konyaspor etkili geldi. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Shengelia'nın penaltı noktasından yaptığı vuruşu N'Sakala, yatarak yaptığı müdahale ile kornere yolladı. 28. dakikada Beşiktaş'ta Vida, orta sahada kayarak yaptığı müdahale Beşiktaş kalesinde kornere neden oldu. Konyaspor, vuruşu hemen kullanırken yapılan ortada Shengelia, kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.İlk yarı İH Konyaspor'un 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

İkinci Yarı

   İkinci yarıda Beşiktaş'ta yeni transfer Aboubakar forma giydi. 63. dakikada Konyaspor Kravets ile skoru 2-0 yaptı.78. dakikada Konyaspor Shengelia ile durumu 3-0 yaptı.Karşılaşmanın 83. dakikasında kazanılan penaltı atışını kullanan Kravets Konyaspor'u 4-0 öne geçiren golü attı. 91. dakikada Gökhan Töre Beşiktaş'ın maçtaki tek golünü attı.Karşılaşma İH Konyapor'un 4-1 galibiyeti ile bitti.

 

Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur, A.Kerim, Guilherme, Marko, Amir, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Cikalleshi

Yedekler: Mücahit, Adil, Oğuz Kağan, Miya, Savaş, Kravets, Musa, Eduok, Şener, Daci

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Nsakala, Dorukhan, Mensah, Atakan, Ljajic, Boyd, Güven

Yedekler: Utku, Montero, Oğuzhan, Erdoğan, Aboubakar, Larin, Hasic, Rıdvan, Kartal, Gökhan

Son Güncelleme: 27.09.2020 19:32
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşKonyaspor
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