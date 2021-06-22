Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku

Beşiktaş’ın başarılı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı yönetim ile anlaşamadı. Sözleşmesi sona eren ve haftalardır Beşiktaş yönetimi ile yeni kontrat konusunda görüşmeleri yapan Sergen Yalçın ile anlaşma sağlanmadığını Rıdvan Dilmen duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Rıdvan Dilmen şu ifadelere yer verdi:

Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın ve Beşiktaş yönetiminin bir şekilde yeniden bir araya gelmesini arzuladığını da belirtirken “Ben yine de; Beşiktaş Başkanı ve yönetiminin, Sergen hocalarını çok seven taraftarlarıyla bir şekilde tekrar bir araya gelmesini bütün samimiyetimle arzuluyorum! Beşiktaş – Sergen Yalçın kopması beni Fenerbahçeli bir futbol adamı olarak üzdü. Ancak ısrarla büyüğü olarak tavsiyeme rağmen kararının kesin olduğunu hissettim! Umarım yanılırım” yorumunda bulundu.

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