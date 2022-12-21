Beşiktaş, Trabzonspor,Alanyaspor,F.Karagümrük son 16'da

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçınlarında Beşiktaş,Trabzonspor, Alanyaspor, Fatih Karagümrük ve Karacabey Belediye Spor son 16 Turu'na kaldılar.Günün ilk maçında Karacabey Belediye Spor deplasmanda Giresunspor'u 5-0 ,Fatih Karagümrük evinde, Uşakspor'u 3-0, Alanyaspor uzatma dakikalarında bulduğu golle Eyüpspor'4-3, Trabzonspor, Samsunspor'u 3-0 ve son maçta Beşiktaş 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Şanlıuurfaspor'u 4-2 yenerek son 16 Turu'na kaldılar.

Beşiktaş, sahasında konuk ettiği TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Şanlıurfaspor maçında ilk yarı kabus yaşadı.Uzun süre iki farklı geride götürdüğü maçı 4-2 kazanan Beşiktaş, Türkiye Kupası Son 16 Turu’na adını yazdırdı.

Karşılaşmanın ilk 15 dakikada Kemal Rüzgar’ın golleriyle 2-0 öne geçen Şanlıurfaspor karşısında uzun süre karşılaşmayı yenik götüren Beşiktaş, son yarım saatte bulduğu gollerle tura uzandı. Maçta iki gol ve bir asistle takımını öne geçiren Cenk Tosun, galibiyette büyük pay sahibi olurken, diğer goller Kevin N’Koudou ve Wout Weghorst’tan geldi.