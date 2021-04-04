Beşiktaş zirvede ağır yara aldı.I Kasımpaşa 1- Beşiktaş 0
Süper Lig'in lideri Beşiktaş 32. hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 yenilerek 3 puan kaybetti.Karşılaşmada 19. dakikada Kasımpaşa, Aytaç Kara'nın golü ile 1-0 öne geçti.29. dakika Kasımpaşa savunması hata yaptı.Larin kalecinin üzerine vurdu.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Kasımpaşa'nın üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 55. dakikada Kasımpaşa, Isaac Thelin'in ayağından penaltı kaçırdı.69. dakika N'Koudou ceza sahası şutu kaleci Ertuğrul'da kaldı.90+3 dakika - Beşiktaş'ta köşe vuruşunda Welinton yakın mesafeden kafa vuruşunu yaptı ancak topun kontrolünü Ertuğrul sağladı.Karşılaşmayı Kasımpaşa 1-0 kazandı.
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin
Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N’Sakala, Josef, Rosier, Atiba, Ljajic, N’Koudou, Larin