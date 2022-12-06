Büyükçekmece Basketbol 83 - Anadolu Efes 76
Türkiye Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçında Büyükçekmece Basketbol, Anadolu Efes'i 83.76 yendi.Anadolu Efes bu sezon oynadığı 9 maç sonucunda 3.cü yenilgisini aldı.Karşılaşmanın ilk periyotunda Anadolu Efes 17-11 üstünlük sağladı.2. periyotta Büyükçekmece Basketbol oyunda dengeyi kurdu ve bu periyottan 24-21 üstün ayrılan taraf oldu.Karşılaşmanın ilk yarısı Anadolu Efes'in 38-35 üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 3. periyotu Büyükçekmece Basketbol 22-18 üstün tamamladı.Son periyota da üstün girem Büyükçekmece Basketbol son periyotu da 26-20 kazanarak,karşılaşmadan 83-76 galip ayrıldı.
1.Periyot: 11-17
2.Periyot: 24-21
3.Periyot:22-18
4.Periyot:26-20