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Büyükçekmece Basketbol 83 - Anadolu Efes 76

06 Aralık 2022 Salı 22:19
Büyükçekmece Basketbol 83 - Anadolu Efes 76

Büyükçekmece Basketbol 83 - Anadolu Efes 76

   Türkiye Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçında Büyükçekmece Basketbol, Anadolu Efes'i 83.76 yendi.Anadolu Efes bu sezon oynadığı 9 maç sonucunda 3.cü yenilgisini aldı.Karşılaşmanın ilk periyotunda Anadolu Efes 17-11 üstünlük sağladı.2. periyotta Büyükçekmece Basketbol oyunda dengeyi kurdu ve bu periyottan 24-21 üstün ayrılan taraf oldu.Karşılaşmanın ilk yarısı Anadolu Efes'in 38-35 üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 3. periyotu Büyükçekmece Basketbol 22-18 üstün tamamladı.Son periyota da üstün girem Büyükçekmece Basketbol son periyotu da 26-20 kazanarak,karşılaşmadan 83-76 galip ayrıldı.

Periyotlar

1.Periyot: 11-17

2.Periyot: 24-21

3.Periyot:22-18

4.Periyot:26-20

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