Çaykur Rizespor 1- Aytemiz Alanyaspor 1

Çaykur Rizespor yeni teknik direktörü Ünal Karaman'la çıktığı ilk maçta Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında alt sıralardan kurtulmaya çalışan Çaykur Rizespor, sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Rizespor'un teknik direktörü Ünal Karaman, ilk resmi maçına çıkarken iki takım da haftalardır süren galibiyet hasretine son veremedi.

Süper Lig 25. hafta mücadelesinde son haftaların formsuz iki takımı Aytemiz Alanyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Ligde son 4 maçını kazanamayan ve üst üste 3 mağlubiyet alan Alanyaspor, 5 maçtır galibiyeti unutan ve son 4 maçını kaybeden Rizespor’a konuk oldu.

Çaykur Rizespor’un yeni teknik direktörü Ünal Karaman’ın ilk kez takımın başında sahaya çıktığı maçta, konuk ekip Alanyaspor 35. dakikada Yacine Bammou’nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda beraberlik için Alanyaspor kalesini ablukaya alan ev sahibi Çaykur Rizespor’un bu çabası 61. dakikada sonuç verdi. Karadeniz ekibinin Paraguaylı yıldızı Braian Samudio’nun ceza sahasından yaptığı müthiş vuruşla Çaykur Rizespor durumu 1-1’e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1’lik beraberlike sona erdi ve 14. sıradaki Çaykur Rizespor puanını 25 yaptı. Ligde 7. sırada bulunan Alanyaspor ise 40 puana ulaştı.

(Skor)