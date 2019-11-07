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Cevad Prekazi "Galatasaray’ın takımı yok. Şampiyonlar Ligi’nde böyle bir takımla bir şey yapamazsın"

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Cevad Prekazi, Galatasray'ın Real Madrid karşısında oynadığı futbolu sert bir dille eleştirdi

Cevad Prekazi "Galatasaray’ın takımı yok. Şampiyonlar Ligi’nde böyle bir takımla bir şey yapamazsın"

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Cevad Prekazi, Galatasray'ın Real Madrid karşısında oynadığı futbolu sert bir dille eleştirdi

07 Kasım 2019 Perşembe 07:16
Cevad Prekazi "Galatasaray’ın takımı yok. Şampiyonlar Ligi’nde böyle bir takımla bir şey yapamazsın"

Cevad Prekazi "Galatasaray’ın takımı yok. Şampiyonlar Ligi’nde böyle bir takımla bir şey yapamazsın"

   Galatasaray'ın efsane futbolcusu Cevad Prekazi, Galatasray'ın Real Madrid karşısında oynadığı futbolu sert bir dille eleştirdi. Galatasaray'ın efsane futbolcusu Cevad Prekazi, sarı-kırmızılı takımın Real Madrid ile oynadığı mücadelenin devre arasında eleştirilerde bulundu.

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 4. haftasında Real Madrid ile karşılaşan Galatasaray, ilk yarıyı 4-0 geride kapattı. Maça 4 ve 7. dakikalarda yediği gollerle büyük şokla başlayan sarı-kırmızılı takıma yayıncı kuruluşta Cevad Prekazi eleştirilerde bulundu.

Devre arasında mücadeleyi değerlendiren Galatasaray’ın efsane ismi, “Galatasaray’ın takımı yok. Şampiyonlar Ligi’nde böyle bir takımla bir şey yapamazsın. Kendi evinde iyi oynadı ama Galatasaray’da lider oyuncu yok. Süper bir futbolcusu yok. 13 dakika içinde öyle goller yiyorsun ki, mahalle takımı mısın?” şeklinde konuştu.

(Sözcü)

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