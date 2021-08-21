Ç.Rizespor, F.Karagümrük puanları paylaştı

Süper Lig ikinci haftasında Çaykur Rizespor evinde Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı.Karşılaşmanınn ilk yarısı karşılılı ataklarla geçti.Ancak her iki tarafta gol kaydında başarılı olamadılar.Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki tarafta skoru kendi lehine çevirme adına çok çalıştı ancak gol yollarında başarılı olamadılar.Karşılaşma golsüz berabere sonuçlandı.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor Süper Lig'de ilk puanını alırken, Fatih karagümrük puanını 4'e çıkardı.

Gökhan Akkan,Sebastian Holmen,Gökhan Gönül,Cemali Sertel 90' ,Alper Potuk,Yasin Pehlivan 90' ,Damjan Djokovic,Ronaldo Mendes 75',Bryan Dabo,Fabricio Baiano,Erik Sabo 75'

Fatih Karagümrük:Emiliano Viviano,Medhi Benatia 63' ,Vegar Hedenstad,Jure Balkovec,Ervin Zukanovic,Lucas Biglia,Erhun Öztümer 86',Kerim Frei 73' ,Efe Tatlı 63',Ahmed Musa,Aleksandar Pesic