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Dağ Bisikleti Gece Yarışı Nefesleri Kesti

Spor İstanbul’un bisiklet tutkunlarını bir araya getirdiği Dağ Bisikleti Gece Yarışı etkinliği sona erdi. Florya Atatürk Ormanı’nda gerçekleştirilen gece yarışı, büyük rekabete ve renkli görüntülere sahne oldu.

12 Aralık 2021 Pazar 04:45
Dağ Bisikleti Gece Yarışı Nefesleri Kesti


Dağ Bisikleti Gece Yarışı Nefesleri Kesti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, dağ bisikleti sporcu sayısını artırmak ve dağ bisikleti yarışlarını geleneksel hale getirmek amacıyla ilk kez Dağ Bisikleti Gece Yarışı etkinliği düzenledi. İstanbul’un dört bir yanından 17 yaş üstü bisiklet tutkunlarının katılım sağladığı yarış Florya Atatürk Ormanı’nda gerçekleştirildi. Profesyonel ve amatör olmak üzere toplam 241 sporcunun buluştuğu etkinlik, 11 Aralık Cumartesi günü 18.00’de Genç Kadınlar, Elit Kadınlar, Master Kadınlar, Master 40 Erkekler ve 50+ Erkeklerin yarışıyla başladı.

Günün ikinci startında ise Junior Erkekler, Elit Erkekler ve Master 30 Erkekler parkura çıktı. Katılımcılar 2,2 km’lik parkurda kategorilerine göre 6-11 arası tur atarak yarışı tamamladı. Nefes kesen yarışların ardından dereceye giren sporcular için yapılan ödül töreni ile etkinlik sona erdi.

BÜYÜK MUTLULUK YAŞANDI   

Dağ Bisikleti Gece Yarışı Elit Kadınlar Kategorisi’nde Çağla Şengör Danacıoğlu, Elit Erkekler Kategorisi’nde Veysel Kanuni Kaya birincilik ipini göğüsledi. Genç Kadınlar Kategorisi’nde Emine Irmak Sezer, Genç Erkekler Kategorisi’nde Murat Çınar Yumuşacık birincilik kürsüsüne çıktı.

Master 30+ Kadın Kategorisi’nde Aylin Yüce, Master 30 Erkekler Kategorisi’nde Gökhan Uzuntaş varışa ilk ulaşan isimler oldu.

Master 40+ Erkekler Kategorisi’nde Yunus Işılak, Master 50+ Kategorisi’nde ise Selim Şenok birinciliği elde etti. Parkurda kıyasıya rekabet eden sporcular, ödül töreninde ise büyük mutluluk yaşadı.

Anahtar Kelimeler:
İBBIbb SporSpor İstanbulDağ Bisikleti
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