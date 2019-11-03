Denizlispor, evinde kayıp

Yukatel Denizlispor evinde Demir Grup Sivasspor'a 2-0 yenildi.Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. hafta mücadelesinde Yukatel Denizlispor'a konuk olan Demir Grup Sivasspor, 0-2'lik skorla galibiyete uzanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.Maç sonu taraftarlar yönetimi istifaya çağırdı.

40. dakikada Mustapha Yatabare'nin çizgiden içeriye çevirdiği topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın kaleci Adam Stachowiak'tan dönen şutunu Hakan Arslan tamamladı ve kendisi adına sezonun ilk golünü kaydederek takımını öne geçirdi.67. dakikada Marcelo Goiano'nun kaleci Adam Stachowiak'tan dönen vuruşunu önünde bulan Emre Kılınç'ın sert şutu direkten döndü.

90. dakikada Emre Kılınç'ın ara pasında topla buluşan Arouna Kone farkı 2'ye çıkararak maçın skorunu tayin etti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Demir Grup Sivasspor, 3 puanı cebine koyarak sahadan ayrılan taraf oldu.Bu galibiyetin ardından puanını 15'e yükselten konuk ekip Demir Grup Sivasspor 7. sıraya yerleşirken, ev sahibi Yukatel Denizlispor 11 puanla kendisine 13. sırada yer buldu.

(Beinsports)