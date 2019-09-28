Derbide kazanan yok | Galatasaray 0 - Fenerbahçe /

Derbide kazanan yok

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı. İki takım arasında oynanan son 5 derbi berabere tamamlandı! Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde galibiyet hasreti 5 sezona çıktı. Fenerbahçe ise ligde Galatasaray ile oynadığı son 10 maçta kaybetmedi



Galatsaray- Fenerbahçe derbisi golsüz sona erdi. Süper Lig'de 6. hafta dev derbiyle devam etti. İki ezeli rakibin merakla beklenen düellosunda gol sesi çıkmazken, iki takım da rakip kalelerde etkisiz bir görüntü çizdi. 0-0'lık sonuçla taraflar sahadan ayrılırken Fenerbahçe 11, Galatasaray ise 9 puana yükseldi.Süper Lig'in 6. haftası Kıtalararası Derbi'ye sahne oldu. Galatasaray'la Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda bir araya gelirken zorlu karşılaşmada taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.Ev sahibi Galatasaray ve konuk ekip Fenerbahçe, zaman zaman temposu yükselen ve tarafların karşılıklı birkaç pozisyon bulduğu maçta beraberliğe razı oldu.Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 11'e, Galatasaray ise puanını 9'a yükseltti.

İlk yarı

Karşılaşmanın 22. dakikasında Galatasaraylı Mario Lemina, ceza sahası dışında topla buluştu ve yakın köşeye yerden sert bir şut gönderdi, ancak kaleci Altay Bayındır son anda uzanarak topu kornere çeldi.29. dakikada Radamel Falcao şık bir topuk pasıyla takım arkadaşı Mario Lemina'yı topla buluşturdu; ayağının dışıyla kalecinin sağına yerden vuran Lemina'nın şutunu bir kez daha Altay Bayındır çıkardı.Maçın 33. dakikasında rakip ceza sahası içerisinde topla buluşan Yuto Nagatomo kaleyi yokladı ancak Altay Bayındır bir kez daha sarı-kırmızılılara geçit vermedi.41. dakikada Vedat Muriqi'nin hazırladığı pozisyonda sol çaprazdan uzak köşeye bir plase gönderen Tolga Ciğerci'nin vuruşu direğin dibinden dışarı gitti.

İlk 45 dakikada sessizlik bozulmayınca taraflar golsüz beraberlikle soyunma odasının yolunu tuttu.

İkinci yarı

Mücadelenin 50. dakikasında Mariano'nun pasında topla buluşan Radamel Falcao ceza sahasının sağ çaprazından vurdu ve fileleri havalandırdı ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve pozisyon gol değeri kazanmadı.55. dakikada rakip ceza sahası içinde topla buluşan Mario Lemina, Luiz Gustavo ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı, ancak maçın hakemi Cüneyt Çakır, yapılan VAR kontrollerinin ardından bir önceki pozisyonda Ryan Babel'in elle müdahalesini tespit etti ve Fenerbahçe lehine serbest vuruşa hükmetti.Mücadelenin ikinci yarısında da gol sesi çıkmayınca iki takım da 1'er puana razı olarak sahadan ayrıldı.

Bu sonucun ardından puanını 9'a yükselten ev sahibi Galatasaray 5. sıraya yerleşirken, konuk ekip Fenerbahçe 11 puanla 2. sıradaki yerini korudu.

(Sözcü)