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Derbinin favorisi Galatasaray

 Galatasaray ve Fenerbahçe maçının iddia oranları açıklandı.

Derbinin favorisi Galatasaray

 Galatasaray ve Fenerbahçe maçının iddia oranları açıklandı.

28 Eylül 2019 Cumartesi 08:58
Derbinin favorisi Galatasaray

Derbinin favorisi Galatasaray

   Galatasaray ve Fenerbahçe maçının iddia oranları açıklandı.Galatasaray ile Fenerbahçe arasında ligin 6.haftasında oynanacak dev derbi öncesi iddaa oranları güncellendi.

Süper Lig’in 6.haftasında sezonun ilk İstanbul derbisi Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Haftanın en önemli mücadelesinde iki ezeli rakip bu akiam saat 20.00’de Türk Telekom Stadı’nda kozlarını paylaşacak.

Herkesin nefeslerini tutacağı dev derbide en çok merak edilen konulardan biri de dev mücadelenin bahis oranlarıydı. İddia risk yönetimi Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi son güncellemeyi yaptı. Daha önce 1.95’lik oranıyla favori gösterilen ev sahibi Galatasaray’ın oranı 1.90’a çekildi.

Fenerbahçe’nin olası galibiyetine daha önce 2.70 oran veren iddaa yeni oranı 2.85 olarak değiştirdi.

Derbinin beraberlik oranı ise 3.20’den 3.15’e geldi. 110 yıllık rekabette Galatasaray seyircisi önünde oynayacağı müsabakada favori olarak gösterildi.

Derbinin iddaa oranlarında alternatif bahisleri ise şu şekilde:

Galatasaray kazanır: 1.90

Fenerbahçe kazanır: 2.85

Beraberlik: 3.15

2.5 altı: 1.95

2.5 üstü: 1.52

KG Var: 1.45

KG Yok: 2.05

Vedat Muriqi Gol Atar: 2.30

Falcao Gol Atar: 1.70

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFenerbahçe
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