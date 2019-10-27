Derbinin galibi Beşiktaş

Galatasaray'a Kartal pençesi,

Beşiktaş zorlu Galatasaray maçını evinde 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.Beşiktaş Galatasaray maçı ile Süper Lig'de heyecan dev derbi ile devam etti. Pozisyonlar ve yüksek tempoya sahne olan maçta taraflar kıran kırana bir mücadele verdi. Ligde zor günler geçiren Beşiktaş, Umut'un 69'da attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve puanını 12 yaptı. Galatasaray ise 13 puanda kaldı. Olumsuz havayı dağıtan Kartal, adeta lige döndü.

Süper Lig'in 9. haftası dev derbiye sahne oldu. Beşiktaş Galatasaray maçı gözler Vodafone Park'a dönerken lige istediği girişi yapamayan iki ekipten gülen ekip 1-0'la Beşiktaş oldu. Sezona kabus gibi giren Beşiktaş, 69'da Umut Nayir'in golüyle 3 puana uzandı.Beşiktaş bu sonuçla 12 puana yükseldi ve 8. sıraya çıktı. Galatasaray ise 13 puanda kaldı.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı, Braga maçının 11'inde 5 değişikliğe gitti. Avcı, Braga maçında penaltı kaçıran Ljajic'in yerine sakatlığını atlatan Diaby'yi, Necip'in yerine sağ bekte Gökhan Gönül'ü, Oğuzhan'ın yerine Atiba'yı, Boyd'un yerine Lens'i, Güven'in yerine ise Umut Nayir'i görevlendirdi.

Fatih Terim ise Real Madrid maçının 11'inde 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, oğlu apandisit ameliyat olduğu için kadroda yer almayan Donk'un yerine Lemina'yı, Seri'nin yerine ise Feghouli'yi sahaya sürdü.

Sarı kırmızılı taraftarlar, mücadele öncesinde ısınmaya çıkan futbolcularını tek tek tribünlere davet ederken, Younes Belhada tribünlere çağırılmadı. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynanan mücadelede oyundan çıkarken taraftarlarla atışan ve tribünlere el hareketleri yapan, ancak hafta ortasında sosyal medya hesabı üzerinden özür dileyen Belhanda, Beşiktaş derbisi öncesinde tribünlere davet edilmedi.

Beşiktaş tribünlerinde, eski tribün lideri merhum Mehmet Işıklar (Optik Başkan) için pankart açıldı.

Maçtan Dakikalar

Karşılaşmaya hızlı başlayna Beşiktaş, 1. dakikada pozisyonu buldu. Lens'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Umut Nayir'in şutunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'da kaldı. 9. dakikada Lemina'nın ceza sahası içinde kaptırdığı topu Lens doğrudan kaleye gönderdi, meşin yuvarlağı kaleci Muslera kurtardı. 31. dakikada Feghouli ceza saha dışından sağ çaprazdan şutunu çekti. Top yandan auta çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Derbinin ikinci yarısı tempolu başladı. 47. Abdoulay Diaby'nin ceza yayı üzerinden bekletmeden vurduğu nefis şutu, Fernando Muslara aynı güzellikte kurtardı. Bir dakika sonra siyah beyazlılar, bu kez Umut Nayir ile net bir pozisyondan yararlanamadı. Karşılaşmanın 58. dakikasında rakibine yaptığı faul nedeniyle sarı kart gören Marcao, sarı kırmızıların Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçta cezalı duruma düştü. Beşiktaş, 68. dakikada Umut Nayir'in kafayla attığı golle derbide 1-0 öne geçti. Sol kanattan Caner Erkin'in ceza sahası içine yaptığı ortaya uçarak kafayla vuran genç golcü Muslera'nın sağından topu ağlara göndererek bu sezonki ikinci golünü attı. Beşiktaş'ta 77. dakikada sarı kart gören Caner Erkin, cezalı duruma düştü ve siyah beyazlıların Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek. Derbinin kalan bölümünde başka gol olmayınca Beşiktaş, sahasında ağırladığı Galatasaray'ı tek golle mağlup ederek derbide üç puanı alan taraf oldu.

STAT: Vodafone Park SAAT: 19.00 HAKEM: Mete Kalkavan BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Caner, Umut YEDEKLER: Utku, Erdoğan, Necip, Muhayer, Oğuzhan, Ljajic, Kartal, Erdem, Boyd, Güven TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Feghouli, Belhanda, Lemina, Babel, Andone YEDEKLER: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet, Seri, Adem, Selçuk, Jimmy, Taylan, Emre Mor TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

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