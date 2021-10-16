DG Sivasspor 2- Antalyaspor 2

Süper Lig 9. Hafta maçında DG Sivasspor evinde Yeni 4 Eylül Stadyum'da oynadığı karşılaşmada Antalyaspor'la 2-2 berabere kaldı.Karşılaşmanın 19. dakikasında Antalyaspor'da Bünyamin Balcı sarı kart gördü.10. dakikada DG Sivasspor, Caner Osmanpaşa ile 1-0 öne geçti.24. dakikada Antalyaspor, Fredy ile skoru 1-1 yaptı.42. dakikada Antalyaspor, Doğukan Sinik ile skoru 2-1 yaptı.45. dakikada DG Sivasspor, Olarenwaju Kayode ile durumu 2-2 yaptı.Aynı dakika içersinde Antalyaspor'da Ruud Boffin sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 berabere tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 48. dakikada Antalyaspor'da Amilton sarı kart gördü.56. dakikada Antalyaspor'da Enzo Crivelli sarı kart gördü.81. dakikada DG Sivasspor'da Pedro Henrique sarı kart gördü.82. dakikada DG Sivasspor'da Mustapha Yatabare sarı kart gördü.84. dakikada Antalyaspor'da Fredy sarı kart gördü.90. dakikada Antalyaspor'da Güray Vural sarı kart grödü.Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

Bu sonuçla DG Sivasspor puanını 10 yaparken, Antalyaspor, 9 puan oldu.Süper Lig 10. Hafta maçlarında Antalyaspor evinde Medipol Başakşehir ile oynarken, DG Sivasspor evinde Adana Demirspor ile oynayacak.

Hakemler:Mete Kalkavan, Samet Çiçek, Yusuf Bozdoğan

DG Sivasspor.Muammer Yıldırım, Uğur Çiftçi, Dimitris Goutas, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Jorge Felix, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Max Gradel, Olarenwaju Kayode,Pedro Henrique

Teknik Direktör:

Rıza Çalımbay

Antalyaspor:Ruud Boffin, Naldo, Güray Vural, Fedor Kudryashov, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Doğukan Sinik, Fredy, Amilton, Hakan Özmert,Enzo Crivelli

Teknik Direktör:Alfons Groenendijk

Süper Lig 9. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 9. Hafta Puan Cetveli;

Süper Lig 10. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF