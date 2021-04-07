Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

DG Sivasspor, Antalyaspor'un yenilmezlik serisine son verd

Süper Lig ’in 33. haftasında Antalyaspor, evinde DG Sivasspor'a 4-2 yenildi.

07 Nisan 2021 Çarşamba 21:03
DG Sivasspor, Antalyaspor'un yenilmezlik serisine son verd

DG Sivasspor, Antalyaspor'un yenilmezlik serisine son verdi

   Süper Lig ’in 33. haftasında Antalyaspor, evinde DG Sivasspor'a 4-2 yenildi.Karşılaşmada 1. dakikada DG Sivasspor, Tyler Boyd'un attığı golle 1-0 öne geçti.27. dakikada Antalyaspor, Fredy'nin penaltıdan attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.36. dakikada DG Sivasspor, Tyler Boyd'la bir gol daha bularak 2-1 öne geçti.İlk yarı DG Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

   Karşılaşmada ikinci yarıda 46. dakikada DG Sivasspor, Yatabare'nin attığı golle skoru 3-1 yaptı.67. dakikada Antayaspor, Fredy'nin golüyle skoru 3-2 yaptı.90+3. dakikada DG Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt'un attığı golle skoru 4-2 yaptı.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sivasspor, Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.

   Bu sonuçla DG Sivasspor puanını 44 yaparken, Antalyaspor 39 puanda kaldı.34. hafta DG Sivasspor evinde Konyaspor'u ağırlarken, Antalyaspor, Kayserispor'a konuk olacak.

Son Güncelleme: 07.04.2021 23:22
Anahtar Kelimeler:
DG SivassporAntalyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş 3 puanı, 3 golle aldı
Beşiktaş 3 puanı, 3 golle aldı
İH Konyaspor 1- MKE Ankaragücü 1
İH Konyaspor 1- MKE Ankaragücü 1
Gençlerbirliği 1- BB Erzurumspor 1
Gençlerbirliği 1- BB Erzurumspor 1
Bisiklet tutkunları İBB gece yarışında buluşuyor
Bisiklet tutkunları İBB gece yarışında buluşuyor
Trabzonspor direkleri geçemedi
Trabzonspor direkleri geçemedi
F.Karagümrük 1- Hatayspor 0
F.Karagümrük 1- Hatayspor 0
Göztepe 2- Ç.Rizespor 0
Göztepe 2- Ç.Rizespor 0
Fenerbahçe zirveye ortak oldu
Fenerbahçe zirveye ortak oldu
Beşiktaş zirvede ağır yara aldı | Kasımpaşa 1- Beşiktaş 0
Beşiktaş zirvede ağır yara aldı | Kasımpaşa 1- Beşiktaş 0
M.Başakşehir 3- Y.Malatyaspor 1
M.Başakşehir 3- Y.Malatyaspor 1

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim