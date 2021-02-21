Dünya 1 numarası Novak Djokovic,
Tenis sezonun ilk Grand Slami olan Avustralya Açık’ta Novak Djokovic ile Daniil Medvedev finalde karşı karşıya geldi.Sırp raket Novak Djokovic, Daniil Medvedev'i 3-0 yenerek Avustralya Açık'ta 9. şampiyonluğunu aldı.
Rod Laver Arena'da corona önlemleri gerekçesiyle sınırlı sayıda seyircinin alındığı finalde Sırp raket, Rus rakibine set vermedi: 3-0.
Turnuvanın 4 numaralı seribaşı Medvedev kariyerinin 2. Grand Slam finalinde de kupaya uzanamadı. Rus raket, 2019’da Amerika Açık’ta Rafael Nadal’a 3-2 yenilmişti.
9. Avustralya Açık şampiyonluğuyla toplamda 18 Grand Slam şampiyonluğu yaşayan Djokovic, 20’şer kez Grand Slam kazanan rakipleri Nadal ve Federer’e yaklaştı.
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