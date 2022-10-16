El Clasico'nun galibi Real Madrid …Real Madrid 3 - Barcelona 1
El Clasico'nun galibi evinde Barcelona'yı 3-1 yenen Real Madrid oldu.İspanya La Liga'nın 9.haftasında Real Madrid evinde Barcelona’yı ağırladı.Real Madrid evinde Barcelona’yı 2-1 yendi.Karşılaşmanın 12. Dakikasında Real Madrid Karim Benzama ile 1- 0 öne geçti.30. dakikada Real Madrid’de Vinicius Junior sarı kart gördü.35. dakikada Real Madrid Federico Valverde ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Real Madrid’in 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci Yarı
Karşılaşmanın ikinci yarısında 60. Dakikada Barcelona’da Raphin, Sergio Busguest ve Alejandro Balde oyundan çıktılar.Yerine Ferran Tores, Gavi ve Jorbi Alba oyuna girdiler. 75. Dakikada Real Madrid’te Luka Modriç sarı kart gördü.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Real Madrid evinde Barcelona’yı 3-1 yendi.Bu sonuçla Real Madrid puanını 25 yaparak liderliğini sürdürürken, Barcelona 22 puanla ikinci sırada yer aldı.
Real Madrid:Andriy Lunin, Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy, Toni Kroos, Luka Modric, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Karim Benzema, Vinicius Junior
Teknik Direktör.:Carlo Ancelotti
Barcelona:Marc-Andre ter Stegen, Sergi Roberto, Jules Kounde, Eric Garcia, Alejandro Balde, Sergio Busquets, Pedri, Frenkie De Jong, Raphinha, Ousmane Dembele, Robert Lewandowski
Teknik Direktör:Xavi