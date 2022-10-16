El Clasico'nun galibi Real Madrid …Real Madrid 3 - Barcelona 1

El Clasico'nun galibi evinde Barcelona'yı 3-1 yenen Real Madrid oldu.İspanya La Liga'nın 9.haftasında Real Madrid evinde Barcelona’yı ağırladı.Real Madrid evinde Barcelona’yı 2-1 yendi.Karşılaşmanın 12. Dakikasında Real Madrid Karim Benzama ile 1- 0 öne geçti.30. dakikada Real Madrid’de Vinicius Junior sarı kart gördü.35. dakikada Real Madrid Federico Valverde ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Real Madrid’in 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 60. Dakikada Barcelona’da Raphin, Sergio Busguest ve Alejandro Balde oyundan çıktılar.Yerine Ferran Tores, Gavi ve Jorbi Alba oyuna girdiler. 75. Dakikada Real Madrid’te Luka Modriç sarı kart gördü.

78. dakikada Real Madrid’te Luka Modriç yerini Edugardo Camavinga’ya bıraktı.81. dakikada Barcelona’da Gavi sarı kart gördü.83. dakikada Barcelona’da Petri yerini Franck Kessie’ye bıraktı.83. dakikada Barcelona Ferran Torres ile skoru 2-1 yaptı.85. dakikada Real Madrid’te Vincius Junior yerini Rodrigo’ya bıraktı.88. dakikada Real Madrid'te Dani Carvaja ve Karim Benzema oyundan çıktılar.Yerine Antonio Rüdiger ve Marco Asensio oyuna girdiler.90. dakikada Real Madrid Rodrigo'nun penaltı golüyle skoru 3-1 yaptı.90. dakikada Barcelona'da Franck Kessie sarı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Real Madrid evinde Barcelona’yı 3-1 yendi.Bu sonuçla Real Madrid puanını 25 yaparak liderliğini sürdürürken, Barcelona 22 puanla ikinci sırada yer aldı.

Real Madrid:Andriy Lunin, Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy, Toni Kroos, Luka Modric, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Karim Benzema, Vinicius Junior

Teknik Direktör.:Carlo Ancelotti

Barcelona:Marc-Andre ter Stegen, Sergi Roberto, Jules Kounde, Eric Garcia, Alejandro Balde, Sergio Busquets, Pedri, Frenkie De Jong, Raphinha, Ousmane Dembele, Robert Lewandowski

Teknik Direktör:Xavi