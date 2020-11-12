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Ersun Yanal FTA Antalyaspor ile anlaştı

Tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal Antalyaspor ile anlaştı.

12 Kasım 2020 Perşembe 08:58
Ersun Yanal FTA Antalyaspor ile anlaştı

Ersun Yanal FTA Antalyaspor ile anlaştı

    Tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal Antalyaspor ile anlaştı.Tamer Tuna ile yollarını kısa bir süre önce ayıran ve teknik direktör arayışlarını sürdüren FTA Antalyaspor, Ersun Yanal ile prensip anlaşmasına vardı. Kırmızı beyazlı ekip ile 3,5 yıllığına anlaştı. Kulüp gün içerisinde sosyal medya hesabından gerçekleştireceği açıklamayla yeni teknik direktörünü taraftarına açıklayacak.

    Kulüp Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Ersun Yanal’la çalışmak istediklerini ve imzaya yakın olduklarını açıklamıştı. Süğlün, “Ersun Yanal görüştüğümüz hocalardan birisi. Bu akşam teknik direktörümüzü belirleyip, yarın antrenmanda yeni hocamızın olmasını planlıyoruz. Milli aranın takımımıza iyi geleceğini, yeni hoca ile adaptasyon sürecini kısa sürede atlatacağımızı düşünüyoruz. Teknik direktör konusunda görüşmelerimiz yoğun devam ediyor. Ersun hoca ile de görüşmelerimiz sürüyor”” ifadelerini kullanmıştı.

   Fraport TAV Antalyaspor, Kasımpaşa deplasmanında aldığı beraberlikle Süper Lig’in 8’inci haftasını 9 puanla tamamladı. Karşılaşma sonrası milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan dolayı izne çıkan kırmızı beyazlı futbolcular, bugün antrenmana başlayacak. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde bir araya gelecek futbolcular, 22 Kasım’da sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçına hazırlanacak. Antrenman öncesi Ersun Yanal ile ilgili resmi açıklama yapılması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Ersun YanalFTA Antalyaspor
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