Ersun Yanal: Kaza değil, hak ettiğimiz bir mağlubiyet!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Antalyaspor’a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından maçı değerlendirdi.

Rakibi açmayı başaramadıklarını kaydedenFenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Merkezi çok iyi kapatan bir takımla oynadık, bunu daha önce de biliyorduk. Bunun çözümünde, kanattan iyi organizasyon yapmamız gerekiyordu, biliyorsunuz ki iki oyuncumuz sakat. Sol bekin de oyunu hızlandırması açısından oyuna katılması gerekiyordu. Rakibe üstün olsak da, merkezi bir türlü geçemedik. Her türlü organizasyonu da değerlendirdik” dedi.