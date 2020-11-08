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Eskişehirspor evinde Keçiörengücü ile puanları paylaştı

Eskişehirspor evinde oynadığı karşılaşmada Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı.

08 Kasım 2020 Pazar 18:42
Eskişehirspor evinde Keçiörengücü ile puanları paylaştı

Eskişehirspor evinde Keçiörengücü ile puanları paylaştı

    Eskişehirspor evinde oynadığı karşılaşmada Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı.TFF 1. Lig'in 9. haftasında, Eskişehirspor sahasında Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı.Karşılaşmanın ilk golü misafir takımdan geldi.14. dakikada Uğur Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 öne geçirdi.Eskişehirspor bu gole 32. dakikada Alimi ile karşılık verdi.

   Eskişehirspor karşılaşmanın 46. dakikasında Alimi ile 2-1 öne geçti.Ankara Keçiörengücü karşılaşmanın 90. dakikasında Manaj ile beraberliği yakaladı.Karşılaşma bu golle 2-2 berabere bitti.

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan, Sezgin Coşkun (Dk. 28 Sholoja), Mevlüt Çelik, Erdal Akdarı, Furkan Balaban, Mehmet Özcan, Berkay Tanır, Alimi, Talha Erdoğan (Dk. 88 Onur Arı), Onur Bayramoğlu (Dk. 68 Alperen Kocabaş)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Samet Akaydin, Mert Kula, Abdulkadir Korkut, Soner Gönül, Süleyman Olgun (Dk. 46 İrfan Akgün), Uğur Utlu, Burak Aydın (Dk. 79 Manaj), Cem Ekinci, Barış Alper Yılmaz (Dk. 65 Dodoo), Kone (Dk. 46 Mustafa Tahir Babaoğlu)

Goller: Dk. 14 Uğur Utlu, Dk. 90 Manaj (Ankara Keçiörengücü), Dk. 32 ve Dk. 46 Alimi (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Alimi, Dk. 33 Furkan Balaban (Eskişehirspor)

Anahtar Kelimeler:
EskişehirsporAnkara Keçiörengücü
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