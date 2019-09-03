Falcao resmen Galatasaray'da

Transferi uzun süredir konuşulan Falcao sonunda Galatasaray ile sözleşme imzaladı.Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, dün İstanbul'a getirdiği yıldız golcü Radamel Falcao'yu bugün KAP'a bildirdi.Sarı-kırmızılı ekip, Kolombiyalı futbolcuyla sözleşme imzaladı.Galatasaray Sportfi AŞ’nin KAP’a yaptığı bildirim şu şekilde: “Profesyonel futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ve kulübü AS Monaco Football Club ile oyuncunun bedelsiz transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 5.000.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

(Ajansspor)