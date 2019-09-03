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Falcao resmen Galatasaray'da

Transferi uzun süredir konuşulan Falcao sonunda Galatasaray ile sözleşme imzaladı.

Falcao resmen Galatasaray'da

Transferi uzun süredir konuşulan Falcao sonunda Galatasaray ile sözleşme imzaladı.

03 Eylül 2019 Salı 08:07
Falcao resmen Galatasaray'da

Falcao resmen Galatasaray'da

   Transferi uzun süredir konuşulan Falcao sonunda Galatasaray ile sözleşme imzaladı.Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, dün İstanbul'a getirdiği yıldız golcü Radamel Falcao'yu bugün KAP'a bildirdi.Sarı-kırmızılı ekip, Kolombiyalı futbolcuyla sözleşme imzaladı.Galatasaray Sportfi AŞ’nin KAP’a yaptığı bildirim şu şekilde: “Profesyonel futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ve kulübü AS Monaco Football Club ile oyuncunun bedelsiz transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 5.000.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

(Ajansspor)

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFalcao
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