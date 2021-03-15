Fatih Karagümrük'te süpriz ayrılık

Fatih Karagümrük’te teknik direktör Şenol Can ile yollar ayrıldı.Süper Lig’e bu sezon başında yükselmesine rağmen zaman zaman aldığı sonuçlarla adından söz ettiren Karagümrük, 29 hafta sonunda topladığı 41 puanla 8. sırada yer alıyor. Ancak, son 6 lig maçından 4 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan Karagümrük, Teknik Direktör Şenol Can ile yolları ayırma kararı verdi.

Fatih Karagümrük sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada tecrübeli teknik adama teşekkür edilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Hocamız Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hem futbolcu hem de antrenör olarak 3 sezondur başarılarımızda emeği olan Şenol Cana teşekkür ederiz. Kendisine kariyerinde başarılar diler, bu kulübün bir parçası olduğunu belirtmek isteriz. Kulübümüzün kapısı Şenol Cana her zaman açık olacaktır.”