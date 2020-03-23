Fatih Terim, Hasan Şaş ve Ümit Davala'da koronavirüs çıktı | Galatasaray'da şok

Fatih Terim koronavirüs çıktı | Galatasaray'da şok

Dünyayı kuşatan koronavirüs Galatasaray'da yönetici Abdurrahim Albayrak'ın ardından ünlü teknik direktör Fatih Terim'e sıçradıGalatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs tedavisi aldığı günlerde teste giren Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ikinci testinde pozitif çıktığı açıklandı.Fatih Terim, Beşiktaş derbisi öncesi Albayrak ile yakın temastaki kişilerdendi.Abdurrahim Albayrak’ın koronavirüse yakalanmasının ardından Fatih Terim de test için sağlık kurumuna girmişti.

Fatih Terim'in ardından Ümit Davala ve Hasan Şaş ile bir futbolcuda da pozitif çıktı



Prof. Dr. İftihar Köksal, Habertürk'te yaptığı açıklamada, Galatasaray'ta tüm takımın karantina alınması gerektiğnii söyledi. Köksal yaptığı açıklamada tüm takım ile takımın iletişimde olduğu herkes kontrolden geçirilmeli dedi.

Galatasaray Beşiktaş maçı sırasında Terim ile Albayrak'ın sık sık sarıldığı görülmüştü. Aynı karşılaşma sırasında Fatih Terim, Sergen Yalçın ile de sarılmıştı.Bu arada Fatih Terim'in ABD'd6e bulunan eşinin de Türkiye'ye dönmeye çalıştığı açıklandı.

Fatih Terim sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;