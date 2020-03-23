Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim kendi sosyalmedya hesabında yaptığı açıklamada koronovirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.Galatasraay Kulübü'nde yönetici Abdurrahim Albayrak'tan sonra teknik direktör Fatih Terim'inde koronavirüs testi pozitif çıktı.

66 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı paylaşımında “Bugün yapılan test sonuçlarına göre corona virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere…” ifadelerine yer verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 0-0 berabere kaldıkları Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulunmuş ve maçın ertelenmeyip seyircisiz oynatılmasına tepki göstererek, “Şu top toplayıcı çocukların eldiven giymesi bir şey ifade etmez. Bizim canımız, ailemiz yok mu. Hiç mi Allah’tan korkmuyorsunuz” demişti.