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Fatih Terim rekora koşuyor

Fatih Terim son haftalarda aldığı seri galibiyetlerle yeni bir rekorunu kırmak üzere.

02 Mart 2020 Pazartesi 09:16
Fatih Terim rekora koşuyor

Fatih Terim rekora koşuyor

   Fatih Terim son haftalarda aldığı seri galibiyetlerle yeni bir rekorunu kırmak üzere.Süper Lig'de üst üste 8 maç kazanan Galatasaray, Fatih Terim döneminin rekoru olan 9 galibiyeti kırmayı hedefliyor.

Genlerbirliği’ni mağlup ederek üst üste 8. galibiyetini alan Galatasaray’da, teknik direktör Fatih Terim’in kendi rekorunu kırmasına 2 maç kaldı.

Galatasaray’da 2011-12 sezonunda üst üste 9 maç kazanan Terim, 2 maç daha kazanırsa kendi rekorunu geliştirecek.

İŞTE GALATASARAY’IN 8 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

2-1 Denizlispor

3-0 Konyaspor (D)

4-1 Kayserispor

3-0 Kasımpaşa (D)

3-1 Alanyaspor

1-0 Yeni Malatya

3-1 Fenerbahçe (D)

3-0 Gençlerbirliği

    Fatih Terim’in rekoru kırmak için önündeki iki maç ise; şampiyonluk yarışındaki iki takıma karşı olacak. 25. haftada deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray, 26. haftada ise; ezeli rakibi Beşiktaş ile sahasında karşılaşacak(Skor)

Anahtar Kelimeler:
Fatih TerimGalatasaray
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