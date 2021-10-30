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Feenrbahçe üst üste 3. mağlubiyetini aldı

Süper Lig 11. hafta maçında İH Konyaspor evinde Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.

30 Ekim 2021 Cumartesi 19:53
Feenrbahçe üst üste 3. mağlubiyetini aldı

Feenrbahçe üst üste 3. mağlubiyetini aldı

    Süper Lig 11. hafta maçında İH Konyaspor evinde Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.Fenerbahçe bu sonuçla Trabzonspor, Alanyaspor ve İH Konyaspor'a yenilerek üst üste üçüncü yenilgisini aldı.Karşılaşmanın 2. dakikasında İH Konyaspor,Soner Dikmen ile 1-0 öne geçti.11. dakikada İH Konyaspor, Abdülkerim Bardakçı ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 İH Konyaspor üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında sarı lacivertliler skoru değiştirmek adına elinden geleni yaptılar.65. dakikada fenerbahçe'de Miha Zajc sarı kart gördü.85. dakikada Fdenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile skoru 2-1 yaptı.89. dakikada Fenerbahçe'de Mertt Hakan Yandaş sarı kart gördü.88. dakikada İH Konyaspor'da Sokol Cikalleshi sarı kart grödü.Ancak İH Konyaspor ilk yarıda elde ettiği skor avantajını maç sonuna kadar korudu.Karşılaşmada  başka gol olmadı ve İH Konyaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

   Konya'da Fenerbahçe Yönetimine  istifa sesleri

    Fenerbahçe Konya'da yenilgi sonrası Fenerbahçe taraftarları yönetim istifa sesleri maça damgasını vurdu.İstanbul'da Alanya maçında da aynı tezahürat yapılmıştı.

    Bu sonuçla İH Konyaspor 20 puanla Fenerbahçe^nin üstünde 4. sırada yer alırken, Fenerbahçe 19 puanla 6. sıraya geriledi.Süper Lig 12. hafta maçlarında Fenerbahçe evinde 07.11.2021 Pazar günü saat 19.00'da Yukatel Kayserispor iile oynarken, İH Konyaspor 07.11.2021 Cumartesi günü saat 16.00'da Göztepe ile deplasmanda oynayacak.

Süper Lig 11. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 11. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 12. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Anahtar Kelimeler:
İH KonyasporFenerbahçe
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