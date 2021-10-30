Feenrbahçe üst üste 3. mağlubiyetini aldı
Süper Lig 11. hafta maçında İH Konyaspor evinde Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.Fenerbahçe bu sonuçla Trabzonspor, Alanyaspor ve İH Konyaspor'a yenilerek üst üste üçüncü yenilgisini aldı.Karşılaşmanın 2. dakikasında İH Konyaspor,Soner Dikmen ile 1-0 öne geçti.11. dakikada İH Konyaspor, Abdülkerim Bardakçı ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 İH Konyaspor üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında sarı lacivertliler skoru değiştirmek adına elinden geleni yaptılar.65. dakikada fenerbahçe'de Miha Zajc sarı kart gördü.85. dakikada Fdenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile skoru 2-1 yaptı.89. dakikada Fenerbahçe'de Mertt Hakan Yandaş sarı kart gördü.88. dakikada İH Konyaspor'da Sokol Cikalleshi sarı kart grödü.Ancak İH Konyaspor ilk yarıda elde ettiği skor avantajını maç sonuna kadar korudu.Karşılaşmada başka gol olmadı ve İH Konyaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Konya'da Fenerbahçe Yönetimine istifa sesleri
Fenerbahçe Konya'da yenilgi sonrası Fenerbahçe taraftarları yönetim istifa sesleri maça damgasını vurdu.İstanbul'da Alanya maçında da aynı tezahürat yapılmıştı.
Süper Lig 11. Hafta Toplu Maç Sonuçları;
Süper Lig 11. Hafta Puan Durumu;
Süper Lig 12. Hafta Maç Programı;
Tablolar:TFF