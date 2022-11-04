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Fener namağlup ve grup lideri olarak son 16'da....Dinamo Kiev 0 - Fenerbahçe 2

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Kiev’i 2-0 yendi.

04 Kasım 2022 Cuma 00:51
Fener namağlup ve grup lideri olarak son 16'da....Dinamo Kiev 0 - Fenerbahçe 2

Fener namağlup ve grup lideri olarak son 16'da....Dinamo Kiev 0 - Fenerbahçe 2

    UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Kiev’i 2-0 yendi.Polonya Stadion Cracovii, Jozef Pilsudski Stadium'unda oynanan karşılaşmayı Hırvat hakem Duje Strukan yönetti.Karşılaşmanın 23. Dakikasında Fenerbahçe, Arda Güler ile 1-0 öne geçti.45. dakikada Fenerbahçe Arda Güler’in asisti Willian Arao’nun kafa golü ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Dynamo Kiev, Volodymyr Shepelev ve Artem Besedin yerine Denys Garmash ve Vladslav Kabalev oyun a girdi.51. dakikada Dynamo Kiev’de Denys Garmash sarı kart gördü.57. dakikada Dynamo Kiev’de İlla Zabarnyi sarı kart gördü.

   64. Dakikada Fenerbahçe’de Arda Güler, Mçchy Batshuayi ve Enver Valencia oyundan çıktılar.Yerine İrfan Can Kahveci, Joao Pedro ve Emre Mor oyuna girdiler.68. dakikada Dynamo Kiev’de İlla Zabarnyi ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyu dışında kaldı.

   70. Dakikada Dynamo Kiev’de Vitali Buyalsky ve Kostiantyn Vivcharenko oyundan çıktılar.Yerine Oleksandr Karavaev ve Oleksandr Syrota oyuna girdiler.73. dakikada Fenerbahçe’de Willian Arao oyundan çıktı.Yerine Miha Zajc oyuna girdi.78. dakikada Fenerbahçe’de Lincoln oyundan çıktı.Yerine Ezgin Alioski oyuna girdi.86. dakikada Dynamo Kiev’de Viktor Tsygankov oyundan çıktı.Yerine Samba Diallo oyuna girdi.90. dakikada Fenerbahçe'de Emre Mor sarı kart gördü.90+2. dakikada Dynamo Kiev’de Sergiy Sydorchuk sarı kart gördü.90+5. dakikada Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sarı kart gördü.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe deplasmanda Dynamo Kiev’i 2-0 yenerek grubunda namağlup ve lider olarak son 16 tura kaldı.Grubun diğer maçında Rennes evinde AEK Larnaca ile 1-1 berabere kaldı.

Dynamo Kiev:Georgiy Bushchan, Kostiantyn Vivcharenko, Denys Popov, Oleksandr Tymchyk, Illia Zabarnyi, Sergiy Sydorchuk, Volodymyr Shepelev, Viktor Tsygankov, Vitali Buyalsky, Vladyslav Vanat, Artem Besedin    

Teknik Direktör:Mircea Lucescu

Fenerbahçe:Altay Bayındır, Serdar Aziz, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Lincoln, Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo, Enner Valencia, Michy Batshuayi    

Teknik Direktör:Jorge Jesus

Puan Durumu;

1- Fenerbahçe 14 PUAN  

2- Rennes 12 PUAN 

3- Larnaca 5 PUAN

4- Dinamo Kiev 1 PUAN

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeDinamo Kiev
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