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Fenerbahçe 90'da yıkıldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiacos’a 1-0 yenildi.

26 Kasım 2021 Cuma 19:07
Fenerbahçe 90'da yıkıldı

Fenerbahçe 90'da yıkıldı

   Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiacos’a 1-0 yenildi.Olympiacos'un golü 90.dakikada Tiquinho Soares’ten geldi. Fenerbahçe bu sonuçla Avrupa yolculuğuna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

    Fenerbahçe'nin grubundaki diğer karşılaşmada ise Eintracht Frankfurt konuk ettiği Royal Antwerp ile 2-2 beraber kaldı.Fenerbahçe, gruptaki 6. ve son hafta mücadelesinde 9 Aralık Perşembe günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde, Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.

Maçtan dakikalar:
    Karşılaşmanın 18. dakikasında Jose Sosa'nın pasında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasının hemen dışından yaptığı vuruşta, top direğe çarparak oyun alanına döndü.21. dakikada Reabciuk'un soldan ortasında arka direkte topla buluşan Masouras'ın şutunda, top savunmadan döndü. Sonrasında topla buluşan Lala'nın şutunda, top üstten az farkla auta gitti.40. dakikada Fenerbahçemiz gole yaklaştı. Diego Rossi'nin düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mergim Berisha'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
   Karşılaşmanın ikinci yarısında 52. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Miha Zajc'ın şutunda savunmadan seken topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın sol çaprazdan şutu yandan dışarı çıktı.86. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sol kanattan kullandığı köşe atışında arka direkte Kim'in kafa vuruşu dışarı çıktı.
89. dakikada sol kanattan Reabcuik'un yerden pasında kale önünde Tiquinho Olympiacos'u 1-0 öne geçridi.Karşılaşmadan Olypiacos 1-0 galip ayrıldı.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeOlympiacos
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