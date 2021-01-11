Fenerbahçe Başkanı Ali Koç "Yayıncı kuruluş yaşanan olayın artık ciddiyetine varmasını istiyorum"

Fenerbahçe futbolcuları ve yöneticileri BB Erzurumspor maç sonu yayıncı kuruluşun canlı yayınında yayıncı kuruluşa çok sert tepki gösterdiler.BB Erzurumspor maç sonu canlıyayına çıkan Fenerbahçeli fıtbolcular ve Başkan Ali Koç yayıncı kuruluşa çok sert tepki gösteridler.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç BB Erzurumspor maç sonu yayıncı kuruluşu ile ilgili çok sert açıklamalarda bulundu.Ali Koç yayıncı kuruluş ile ilgili olarak şunları söyledi;"Fenerbahçe ile yayıncı kuruluş arasında bazı sıkıntılar ve görüş ayrılıkları oldu. Bizimle alakası olmayan bir maçta tatsız olay yaşandı.Dilenen özürü samimiyetsiz bulduk. Yaşanan olay son derece ciddiyetsiz bir olaydır.Yayıncı kuruluşun sahiplerinin veya en üst kısmında bulunanların yaşanan olayın artık ciddiyetine varmasını istiyorum.Yayıncı kuruluşa işlerin düzeltilmesi için imkan verdik, fakat işler daha da kötüye gitti.Boykot kampanyasına gitmeyeceğiz, ama gerekirse bunu da yapacağız. Eğer buna gidersek futbolda en ağır bir kampanya olacaktır. Taraftarımız da sosyal medyada tepkilerini koysun.