Fenerbahçe Beko Avrupa serisine galibiyetle başlado

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonunun ilk maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 61-57 yendi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleye Sarı lacivertliler maça Devin Booker, Jan Vesely, Marial Shayok, Dyshawn Pierre ve Pierria Henry beşiyle çıktı.



Karşılaşmaya 14 sayılık seriyle etkili bir giriş yapan Fenerbahçe Beko rakibine ilk beş dakikalık bölümde sayı şansı tanımadı. Kalan beş dakikalık bölümde Kızılyıldız aradaki farkı kapatsa da ilk çeyreği 18-15 önde tamamladı. İkinci çeyrekte her iki takım da sayı bulmakta zorlandı. Kaptan Melih Mahmutoğlu’nun 6, Devin Booker ve Jan Vesely’nin 2’şer sayı ürettiği 10 dakikalık periyot sonunda Erkek Basketbol Takımı soyunma odasına 28-26 önde girdi. İkinci yarının başında Hollins ile bir üç sayılık basket bulan Kızılyıldız, 21. dakikada 31-28 üstünlük yakaladı. Maçın 24. dakikası 31-30 konuk ekibin üstünlüğüyle geçilirken, her iki ekip 2,5 dakika sayı bulamadı. Pierre'in etkili oyunuyla üstünlüğü tekrar eline alan sFenerbahçe Beko, 3. periyodu 45-37 üstün geçti. 34. dakikayı 49-47 önde geçen Fenerbahçe Beko, boyalı alanı iyi savundu ve De Colo'nun devreye girmesiyle 39. dakikada üstünlüğünü 58-52'ye taşıdı. Fenerbahçe Beko, son dakika içinde rakibinin 5 sayısına engel olamasa da son 4 saniyede bulduğu basketlerle karşılaşmayı 61-57 kazandı ve sezona galibiyetle başladı.

