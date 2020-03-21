Fenerbahçe Beko'dan açıklama

Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı yağılan testler sonucu açıklandı.Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden yapılan açıklamada gerekli tüm tahlil ve tetkiklerin yapıldığı, şu an için hiçbir oyuncunun hastanede yatmasını gerektirecek bir durum olmadığı açıklandı.Açıklamada şöyle denildi;

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı sporcularımız, teknik kadromuz ve idari çalışanlarımız yapılan rutin tetkiklerde Covid-19 bulgularına rastlanması sebebiyle detaylı değerlendirilmeleri amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir.



Hastanede COVİD-19 şüphesi ile detaylı olarak değerlendirilen oyuncularımıza gerekli tüm tahlil ve tetkikler yapılmış ve test için alınan numuneleri Sağlık Bakanlığı’nın laboratuvarına gönderilmiştir.



Yapılan tıbbi değerlendirmede, şu an için hiçbir oyuncumuzda hastanede yatmalarını gerektirecek bir klinik tablo söz konusu değildir. Bir idari çalışanımız ise hastanede tedbir amaçlı kontrol altında tutulmaktadır.



Takım oyuncularımız evde sosyal izolasyonla yakın takip edilmektedirler.



Sağlık Bakanlığımızdan gelecek test sonuçları sonrasında kamuoyuna yeni bir açıklama yapılacaktır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.



Fenerbahçe Spor Kulübü