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Fenerbahçe Beko'dan kritik galibiyet

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 31. hafta maçında Olympiacos’u deplasmanda 76-71 yendi.

27 Mart 2021 Cumartesi 08:42
Fenerbahçe Beko'dan kritik galibiyet

Fenerbahçe Beko'dan kritik galibiyet

   Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 31. hafta maçında Olympiacos’u deplasmanda 76-71 yendi.Pire Barış ve Dostluk Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de 19. galibiyetini aldı.Maçın hemen başında her iki takım da karşılıklı geliştirdikleri hücumlardan eli boş dönerken Fenerbahçe Beko Ahmet Düverioğlu, Dyshawn Pierre ve Jan Vesely’le ilk dakikalarda 8-0’ı yakaladı. Ev sahibi Olympiacos maçtaki ilk sayılarını Charles Jenkins ile bulurken; Fenerbahçe Beko bir kez daha doğru kurgulanmış pozisyonlarla 6-0’lık bir seri yakaladı ve farkı çift hanelere çıkardı (2-14).Fenerbahçe Beko ilk çeyreği 11-20 önde tamamladı.
   Çeyreğe ikili sıkıştırmaları uygulayarak başlayan Fenerbahçe Beko, rakibi top kaybına zorladı ve sonucunda Barthel’le 4-0’lık bir seri yakaladı (11-24). Devamında Sloukas’ın dış atışı ve faul çizgisinden isabeti bulmasıyla fark 9 sayıya indi (15-24). Bu bölümde benchten gelen Kenan Sipahi ve Kyle O’Quinn’den de istediği verimi alan Fenerbahçe Beko, açık sahayı kullanma ve top çalma istatistiklerinde de rakibine üstünlük kurarak TV molasına 23-35 önde girdi. Çeyreğin devamında rakibine üstünlük kuran Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 27-43 önde girdi.

   Üçüncü çeyreğe  ilk 5 dakikayı 39-47’yle önde geçen Fenerbahçe Beko, Dyshawn Pierre ve Lorenzo Brown’nın oyuna dokunuşuyla nefes aldığımız bu bölümde farkı yeniden çift hanelere çıkardı (47-58). Skor avantajını korumayı başaran Fenerbahçe Beko, final periyotuna 49-58 önde girdi.

   Final periyotuna Kyle O’Quinn ve Lorenzo Brown’la iyi başlayan Fenerbahçe Beko, skoru 49-63’e taşıdı.Çeyreğin son bölümü ise oldukça çekişmeli geçti. Rakibin kolay sayı bulmasına imkan verdiğimiz son bölümü De Colo ve Pierre’le geçen Fenerbahçe Beko, parkeden 76-71 galip ayrıldı ve EuroLeague'deki 19. galibiyetini aldı.

(Fenerbahçe)

Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BEKOTurkish Airlines EuroLeague 31. HaftaOlympiacos
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